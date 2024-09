Wielkie osiągnięcie polskiej tenisistki! Sięgnęła po medal ME

Stankiewicz zakończyła swoją juniorską karierę w imponującym stylu, zdobywając brązowy medal na mistrzostwach Europy do lat 18 w austriackim Oberpullendorf. Polka, rozstawiona z numerem piątym, dominowała w początkowych rundach, tracąc zaledwie trzy gemy w trzech pierwszych meczach. Jej pewne zwycięstwa nad Norweżką Cecylią Maeland, Finką Iidą Heinonen i Łotyszką Beatrise Zeltiną pokazały, że jest w świetnej formie.

W półfinale 17-latka zmierzyła się z rozstawioną z numerem czwartym Aloną Kovackovą, która okazała się zbyt silna, wygrywając 6:1, 6:1. Mimo porażki, Polka zakończyła turniej na trzecim miejscu, ponieważ w mistrzostwach nie przewidziano meczu o brązowy medal. To osiągnięcie jest znaczącym sukcesem, zwłaszcza że zawodniczka przechodzi teraz do rywalizacji na dużo wyższym poziomie.

Stankiewicz może być dumna ze swoich ostatnich występów. Kilka tygodni wcześniej dotarła do drugiej rundy juniorskiego US Open, a wcześniej osiągnęła ćwierćfinał Wimbledonu oraz drugą rundę French Open. Jej sukcesy w tym sezonie pokazują, że jest gotowa na przejście do seniorskiej rywalizacji, co z pewnością będzie śledzone przez kibiców z dużym zainteresowaniem.