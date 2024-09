To będzie wyjątkowy dzień dla kibiców zespołu Mosty-Nowak MKS Będzin. Ich ekipa rozegra w poniedziałek historyczny mecz. Po raz pierwszy w PlusLidze będzinianie wystąpią we własnym mieście. Czy debiut przed swoją publicznością zakończą zwycięstwem? Relacja live i wynik na żywo meczu Nowak-Mosty MKS Będzin - PGE Projekt Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

Nowak-Mosty MKS Będzin to zespół, który rozegrał siedem sezonów w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce w latach 2014-2021. Przez kilka lat rywalizacji będzinianie nie byli w stanie spełnić wymagań co do hali. Z tego względu swoje mecze domowe rozgrywali w hali przy ulicy Żeromskiego w Sosnowcu.

To już jednak tylko historia, bo Będzin doczekał się nowoczesnej hali. Na ten moment kibice MKS-u czekali okrągłe 10 lat i wreszcie się doczekali. W poniedziałek 23 września ich zespół zagra na własnym terenie z PGE Projektem Warszawa.

Warto zaznaczyć, że MKS Będzin doskonale rozpoczął sezon. W pierwszym meczu beniaminek PlusLigi rozbił bez straty seta GKS Katowice. Teraz poprzeczka jest jednak zawieszona zdecydowanie wyżej. PGE Projekt Warszawa to zespół aspirujący do miejsc na podium. W poprzednim sezonie ekipa ze stolicy zakończyła zmagania na 3. miejscu.

Polsat Sport