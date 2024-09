Iga Świątek, Jelena Rybakina, Danielle Collins, Maria Sakkari czy Ons Jabeur. To największe nieobecne turnieju WTA 1000 w Pekinie. Polka wycofała się ze startu ze względu na sprawy osobiste. Czy pod nieobecność raszynianki, Aryna Sabalenka zgarnie kolejny tytuł i zbliży się do zdetronizowania naszej zawodniczki z fotela liderki rankingu WTA?

Sabalenka to najwyżej rozstawiona zawodniczka turnieju w Pekinie. Po zwycięstwie w US Open Białorusinka zrobiła sobie dłuższą przerwę i jej dyspozycja fizyczna oraz formą stanowią największą niewiadomą chińskiego tysięcznika. Urodzona w Mińsku tenisistka w pierwszej rundzie otrzymała wolny los. O trzecią Sabalenka powalczy z zawodniczką z eliminacji. Czy to oznacza, że droga do finału stoi przed Białorusinką otworem? Niekoniecznie!

Na drodze Sabalenki mogą stanąć Amerykanka Madison Keys lub Beatriz Haddad Maia. Brazylijka jest zawsze niezwykle groźna na nawierzchniach twardych. Potwierdziła to w ostatnich dniach, zwyciężając zmagania w Seulu. W drabince Białorusinki znalazła się również Barbora Krejcikova. Czeszka przegrała jednak sześć z siedmiu meczów przeciwko wiceliderce rankingu WTA.

Emocji nie powinno zabraknąć również w rywalizacji zawodniczek w drugiej ćwiartce. Jasmine Paolini, Qinwen Zheng, Daria Kasatkina czy Mirra Andriejewa to zawodniczki, których nie trzeba nikomu przedstawiać. Być może z którąś z nich powalczy Magda Linette. Polka, która w pierwszej rundzie otrzymała drugi los, o trzecią powalczy z Japonką Moyuką Uchijmą lub reprezentantką gospodarzy - Han Shi. Później najbardziej prawdopodobną przeciwniczką naszej zawodniczki będzie Włoszka - Paolini.

W trzeciej ćwiartce chińskiego tysięcznika najgłośniejszymi nazwiskami są Coco Gauff i Jelena Ostapenko. Poza Amerykanką i Łotyszką najwyżej rozstawione są Anna Kalinska i Marta Kostiuk. Namieszać w stawce spróbuje Naomi Osaka.

W ostatniej części rozlosowane zostały między innymi Jessica Pegula, Emma Navarro czy Paula Badosa. Do czwartej ćwiartki przydzielona została również mistrzyni turnieju w Guadalajarze - Magdalena Fręch. Przeciwniczką Polki w drugiej rundzie będzie Chinka Qiang Wang lub kwalifikantka. Jeżeli nasza zawodniczka poradzi sobie z którąś z rywalek, o 1/16 chińskiego turnieju prawdopodobnie zmierzy się z Dianą Sznaider.

Turniej w Chinach rozpocznie się w środę. Zwyciężczyni może liczyć na nagrody w postaci 1,1 mln dolarów i 1000 punktów w rankingu WTA.

Polsat Sport