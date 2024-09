Ważna decyzja ws. Zalewskiego. Włoskie media są tego pewne

Piłkarz reprezentacji Polski Nicola Zalewski wrócił w poniedziałek do treningów z zespołem AS Roma - poinformowały włoskie media. 22-letni pomocnik był zawieszony po tym, jak zrezygnował z transferu do Galatasaray Stambuł.

"Już wczoraj trener Ivan Juric przewidywał, że od dzisiaj zawodnik będzie ponownie dostępny. I tak też było, trenował z pozostałymi kolegami z drużyny" - napisała w poniedziałek włoska agencja ANSA.



Zobacz także: Będzie powrót z emerytury? Zaskakujący kandydat do zastąpienia ter Stegena

Zalewski wyróżniał się w reprezentacji Polski we wrześniowych meczach Ligi Narodów na wyjeździe ze Szkocją (3:2) i Chorwacją (0:1), ale po zgrupowaniu znalazł się w trudnej sytuacji. Przedstawiciele Romy zaakceptowali ofertę Galatasaray Stambuł i liczyli na to, że 22-latek przejdzie do tureckiego klubu. Piłkarz jednak ostatecznie nie podpisał kontraktu.

W efekcie został odsunięty od składu pierwszej drużyny rzymskiego klubu, co było złą informacją m.in. dla selekcjonera reprezentacji Polski Michała Probierza. W październiku kadra narodowa rozegra kolejne mecze Ligi Narodów - u siebie z Portugalią i Chorwacją.

Niedawno w Romie doszło do zmiany trenera. Chorwat Juric zastąpił Daniele De Rossiego.

Pod koniec ubiegłego tygodnia włoscy dziennikarze zapowiadali, że Zalewski wróci do składu Romy. W niedzielnym meczu z Udinese (3:0) nie było go jeszcze w kadrze meczowej, ale powrót w poniedziałek do treningów oznacza, że urodzony we Włoszech reprezentant Polski prawdopodobnie będzie mógł wystąpić w następnych spotkaniach.

PAP