Będzie powrót z emerytury? Zaskakujący kandydat do zastąpienia ter Stegena

Marc-Andre ter Stegen doznał poważnej kontuzji w ligowym spotkaniu Villarreal CF - FC Barcelona. Niemiecki bramkarz całkowicie zerwał ścięgno rzepki. W związku z tym najprawdopodobniej będzie pauzował przez około osiem miesięcy. Od razu ruszyła giełda nazwisk golkiperów, którzy mogliby zastąpić 32-latka. Chęć do wskoczenia między słupki Barcelony wyraził jeden z byłych bramkarzy "Dumy Katalonii".

W rozmowie z "Winwin" gotowość do powrotu do zespołu "Blaugrany" wykazał Claudio Bravo. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że niespełna miesiąc temu Chilijczyk ogłosił zakończenie sportowej kariery. Teraz 41-latek podkreślił, że gdyby w grę wchodziły ponowne występy w barwach Barcelony, byłby gotowy gotowy ponownie stanąć w bramce.

"Jeśli Barcelona mnie zechce, będę gotowy, by wrócić z emerytury" - powiedział były golkiper.

Bravo był zawodnikiem "Dumy Katalonii" w latach 2014-2016. Do prowadzonej wówczas przez Luisa Enrique ekipy trafił z Realu Sociedad. Tuż przed transferem Chilijczyk zaliczył świetny występ na mundialu w Brazylii. Przez dwa lata Bravo dzielił się bramką z ter Stegenem - on bronił w La Liga, a Niemiec w Lidze Mistrzów. Następnie Bravo przeniósł się do Manchesteru City, w którym spędził cztery lata. Ostatnim klubem w jego karierze był Real Betis. Z klubem ze stolicy Andaluzji był związany przez kolejne cztery sezony, po czym zakończył przygodę z profesjonalnym futbolem. Z kolei w reprezentacji Chile rozegrał łącznie 150 meczów.

FC Barcelona znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Przypomnijmy, że ter Stegen doznał kontuzji już po zakończeniu okna transferowego. To oznacza, że "Duma Katalonii" nie może pozyskać zawodnika z innego klubu i musi bazować na graczach bez kontraktu. Zmiennikiem ter Stegena jest Inaki Pena, a zatem żelazny rezerwowy, który nie był przewidywany do gry w wyjściowym składzie. Niewykluczone, że Barcelona będzie szukała zastępcy ter Stegena poza klubem.

Należy wspomnieć, iż Bravo to nie jedyna z dostępnych opcji. Kiedy ter Stegen doznał kontuzji, od razu zaczęto spekulować, czy ze sportowej emerytury nie udałoby się ściągnąć Wojciecha Szczęsnego. Polak latem rozstał się z Juventusem, po czym ogłosił zakończenie kariery. Wcześniej był łączony z transferem do Barcelony. Możliwe, iż perspektywa występów w jednym z największych klubów świata przekona Szczęsnego do powrotu na boisko.