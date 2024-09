Poszła w ślady ojca! Córka polskiego medalisty olimpijskiego osiąga pierwsze sukcesy

Reprezentantka WLKS Siedlce Nowe Iganie zdobywała tytuły mistrzyni Polski oraz mistrzyni Europy juniorek do lat 17. Do tego dołożyła brązowe medale mistrzostw świata, po które sięgała najpierw w kategorii do lat 17, a następnie do 20. O Dołędze zrobiło się głośno przy okazji trwających mistrzostw świata juniorów w podnoszeniu ciężarów. Impreza odbywa się w hiszpańskim Leon.

W kategorii do 71 kg Polka uplasowała się na dziewiątym miejscu. Uwagę kibiców przykuła jedna z jej prób, przy której poważny błąd popełnili organizatorzy. Ciężary na sztandze nie zostały wystarczająco dobrze dokręcone. W trakcie podrzutu talerze rozsunęły się, przez co 19-latka nie mogła wypracować sobie stabilnej pozycji. Skończyło się to upadkiem pod sztangą. "Walczyłam do końca" - takim komentarzem opatrzyła nagranie Dołęga.

19-latka podnoszenie ciężarów ma we krwi. Jej rodzicami są Marta Wawak i Marcin Dołęga. Mama zawodniczki dwukrotnie zdobywała mistrzostwo Polski, a także była reprezentantką kraju na mistrzostwach Europy. W 2000 roku zajęła na nich czwarte miejsce w kategorii 63 kg.

Z kolei ojciec Marcin to jeden z najbardziej utytułowanych polskich sztangistów w XXI wieku. Trzy razy sięgał po mistrzostwo świata w wadze ciężkiej. Do tego dołożył jedno mistrzostwo Europy. W swoim dorobku ma również brązowy medal igrzysk olimpijskich. W 2008 roku w Pekinie zajął czwarte miejsce w dwuboju, lecz osiem lat później za doping zdyskwalifikowano Dmitrija Łapikowa z Rosji. To sprawiło, że Dołęga został przesunięty na trzecią lokatę. Medal odebrał w 2017 roku z rąk Ireny Szewińskiej.