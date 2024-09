Tauron Liga siatkarek wystartowała! Zacięta walka i tie-break w pierwszym meczu

Siatkarki MOYA Radomki Radom przegrały z Developresem Rzeszów 2:3 w meczu 1. kolejki Tauron Ligi. To spotkanie zainaugurowało sezon 2024/2025 w ekstraklasie siatkarek. Obie drużyny toczyły zaciętą walkę i stworzyły emocjonujące widowisko. W tie-breaku gospodynie musiały uznać wyższość wicemistrzyń Polski.

Pierwszy punkt w nowym sezonie Tauron Ligi zdobyła skutecznym atakiem Monika Fedusio. Rzeszowianki efektownie rozpoczęły to spotkanie (0:4), ale gospodynie szybko wyrównały (8:8). Środkowa część seta toczyła się jednak pod dyktando DevelopResu. Po asie serwisowym Magdaleny Jurczyk było 11:17, później 12:20. Zdecydowaną wygraną przyjezdnych przypieczętowała skutecznym atakiem Sabrina Machado (16:25).

Druga odsłona była zdecydowanie bardziej wyrównana. Tym razem udanie zaczęły gospodynie (4:0), jednak rywalki szybko odwróciły wynik (8:10). W dalszej części seta przewaga przechodziła z rąk do rąk (18:20, 23:21). Ekipa z Radomia miała piłkę setową po ataku Kristiine Miilen (24:23), ale rywalki doprowadziły do rywalizacji na przewagi. W niej znów Miilen i Maria Yordanova zdobyły decydujące punkty dla Radomki (26:24).

Na początku trzeciego seta obie drużyny toczyły wyrównaną walkę (8:8). Później błędy własne gospodyń i skuteczna gra rzeszowianek pozwoliły przyjezdnym odskoczyć na kilka punktów (9:12, 11:17). Siatkarki Radomki w końcówce goniły wynik, zbliżyły się do rywalek na dwa oczka (20:22), ale kluczowe akcje padły łupem rzeszowianek. Autowy atak radomianek ustalił wynik na 21:25.

Siatkarki DevelopResu wygrały pierwsze akcje kolejnej partii (3:0), ale szybko do głosu doszły gospodynie, które skutecznie grały w ofensywie (12:6). W pewnym momencie drużyna z Radomia prowadziła już 20:11 i wydawało się, że pewnie wygra tę partię. Tymczasem rzeszowianki zerwały się do walki i zmniejszyły różnicę do dwóch oczek (22:20). Radomka obroniła jednak przewagę i wygrała 25:22.

Pierwszy mecz nowego sezonu Tauron Ligi rozstrzygnął się więc w tie-breaku. Przy zmianie stron dwa oczka zaliczki po ataku Marrit Jasper miały siatkarki z Rzeszowa (6:8). Gospodynie szybko wyrównały (8:8), a później to one uzyskały przewagę (11:9). Końcówka należała jednak do wicemistrzyń Polski. Dwa bloki i skuteczny atak zapisała na swoim koncie Machado (11:13), piłkę meczową wywalczyła Fedusio (12:14), a w ostatniej akcji meczu znów skutecznie zaatakowała Machado (13:15).

Najwięcej punktów: Maria Yordanova (20), Kamila Witkowska (17), Dagmara Dąbrowska (13) – MOYA Radomka; Sabrina Machado (21), Monika Fedusio (20), Marrit Jasper (16), Agnieszka Korneluk (10) – KS DevelopRes. MVP: Marrit Jasper.

MOYA Radomka Radom – KS DevelopRes Rzeszów 2:3 (16:25, 26:24, 21:25, 25:22, 13:15)

Radomka: Maria Yordanova, Kornelia Garita, Monika Gałkowska, Laura Milos, Kamila Witkowska, Victoria Mayer – Izabela Śliwa (libero) oraz Aleksandra Stachowic, Milka Stijepic, Kristiine Miilen, Martyna Piotrowska, Dagmara Dąbrowska. Trener: Jakub Głuszak.

DevelopRes: Agnieszka Korneluk, Katarzyna Wenerska, Monika Fedusio, Magdalena Jurczyk, Sabrina Machado, Marrit Jasper – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Bruna Honorio, Karina Chmielewska, Karolina Fedorek, Wernika Centka-Tietianiec. Trener: Michal Masek.