Trzecie miejsce Kajetanowicza i Szczepaniaka po pierwszym dniu Rajdu Chile

Tym razem udało się rozegrać wszystkie odcinki specjalne pętli, unikając odwołania próby Pulperia, którą wszystkie załogi po raz pierwszy pokonały w tempie sportowym. Od tego oesu duet ORLEN Rally Team rozpoczął serię trzecich miejsc na odcinkach specjalnych, dzięki którym utrzymał pozycję w WRC2 Challenger i powiększył swoją przewagę nad kolejną załogą do ponad 24 sekund.

– Piątek w Chile za nami. Pokazaliśmy sprawne tempo, bez błędów. Pokonywaliśmy bardzo szybkie odcinki specjalne, dużo skoków. Po jednym z nich auto było trochę mniej precyzyjne, ale później nie mieliśmy już takich problemów. Cały czas raczej trzymaliśmy się drogi, nie zwiedzając poboczy. Bardzo rzadko opieraliśmy się o bandy, wszystko było kontrolowane. Przed nami sobota, bardzo wymagająca dla opon, zwłaszcza druga pętla, która będzie trudna do ukończenia, ponieważ pojedziemy po bardzo szorstkim szutrze. Nawierzchnia przypomina betonową, na co dzień jeżdżą po niej ciężkie ciężarówki z drewnem. Słyszeliśmy, że ta droga jest nawet z domieszką jakiegoś metalu, który piłuje oponę jak papier ścierny. To czeka nas już jutro, a dzisiaj zakończyliśmy dzień na trzecim miejscu w WRC2 Challenger i jesteśmy z tego zadowoleni – powiedział Kajetan Kajetanowicz, kierowca ORLEN Rally Team.

Na sobotnią rywalizację organizator przygotował trzy odcinki specjalne pokonywane dwukrotnie. Dzień rozpocznie próba Pelun 1 (15,65 km), której start zaplanowano na 14:07 czasu polskiego. Następnie załogi pokonają odcinek Lota 1 (25,64 km, godz. 15:01) i najdłuższy w rajdzie oes Maria las Cruces, mierzący 28,31 km (godz. 16:05). Próby zostaną powtórzone odpowiednio o godzinie 20:07, 21:01 i 22:05.

Starty Kajetana Kajetanowicza wspierają partner tytularny ORLEN Rally Team – ORLEN S.A., a także partner techniczny Delphi, Pirelli, ORLEN Oil, ATC CARGO S.A. oraz SJS S.A.

Rajd Chile 2024 - nieoficjalna klasyfikacja WRC2 Challenger po OS 6:

1. Griazin/Aleksandrow (Citroën C3 Rally2) 1:00:21,8

2. Solans/Sanjuan (Toyota GR Yaris Rally2) +30,4

3. Kajetanowicz/Szczepaniak (Škoda Fabia RS Rally2) +48,7

4. Zaldivar/Der Ohannesian (Škoda Fabia RS Rally2) +1:12,8

5. Scuncio/Roman (Škoda Fabia Rally2 evo) +1:43,8

6. Martínez/Alvarez (Škoda Fabia RS Rally2) +1:44,6

7. P. Heller/Olmos (Citroën C3 Rally2) +1:48,6

8. A. Heller/Allende (Citroën C3 Rally2) +1:51,3

9. V. Rosselot/Brizio (Citroën C3 Rally2) +2:15,9

10. E. Rosselot/Cañete (Citroën C3 Rally2) +2:44,7

KN, Informacja prasowa