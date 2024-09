Jessica Pegula, obecnie trzecia na świecie, przystępuje do tego meczu po bolesnej porażce. W finale tegorocznego US Open przegrała z Aryną Sabalenką 5-7, 5-7. Amerykanka była bliska zdobycia tytułu, pokonując po drodze m.in. Igę Świątek, ale ostatecznie musiała uznać wyższość drugiej zawodniczki rankingu WTA. Teraz, w China Open, Pegula będzie chciała zrekompensować sobie tamtą przegraną i zwyciężyć w turnieju.

Weronika Kudiermietowa w swoim ostatnim meczu również przegrała z Beatriz Haddad Maią 4-6, 4-6 w półfinale Hana Bank Korea Open. Była to rozczarowująca porażka, która zatrzymała jej imponujący marsz do finału. Tenisistka będzie teraz szukać okazji do odbicia się i pokazania swojej formy w Pekinie.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jessica Pegula - Weronika Kudiermietowa od godziny 7:00 na Polsatsport.pl.

ŁO, Polsat Sport