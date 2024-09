Fatalny wypadek francuskiego mistrza świata! Został ewakuowany karetką

Francuski kolarz Julian Alaphilippe wycofał się po ok. 60 km wyścigu ze startu wspólnego mistrzostw świata w Zurychu. Złoty medalista z 2020 i 2021 roku w wyniku upadku doznał urazu obojczyka i został przewieziony do szpitala.

O zdarzeniu poinformował sztab reprezentacji Francji, choć szczegóły nie są znane.

"Ma przemieszczenie obojczyka, ale poza tym czuje się dobrze. Został ewakuowany karetką, jest z nim lekarz reprezentacji Francji" - powiedział jeden z członków sztabu, cytowany przez agencję AFP.

We wtorek 32-letni Alaphilippe przyznał, że jest "w lepszej formie niż na igrzyskach olimpijskich", gdzie zajął 11. miejsce.

W niedzielę kolarze mają do pokonania 273,9 km z Winterthur do Zurychu. W momencie, gdy Francuz się wycofał, na czele z przewagą ok. pięciu minut nad peletonem znajdowała się sześcioosobowa ucieczka m.in. z Piotrem Pękalą.

KN, PAP