Siatkarki z Opola sprawiły w minionym sezonie kilka niespodzianek, wygrywając z wyżej notowanymi rywalkami, a rozgrywki 2023/2024 zakończyły na wysokim, 7. miejscu, dokładając do tego półfinał Pucharu Polski. Przed tegorocznymi zmaganiami UNI nie tylko zdołało zachować trzon zespołu (kapitan Adriana Adamek, rozgrywająca Julia Bińczycka, atakująca Katarzyna Zaroślińska-Król, przyjmujące Marta Pamuła i Elan McCall oraz środkowe Katarzyna Połeć i Natalia Kecher), ale i dokonać sporych wzmocnień, takich jak Aleksandra Cygan z Energii MKS Kalisz, Paulina Reiter z MOYA Radomki Radom, amerykańska rozgrywająca Piper Matsumoto i francuska przyjmująca Guewe Diouf.

Ekipa znad Brdy nie może z kolei zaliczyć poprzedniej kampanii do udanych. Bydgoszczankom nie pomagała w tym zresztą plaga kontuzji w zespole, co przełożyło się na zaledwie 11. miejsce w lidze. W porównaniu do sezonu 2023/2024, w tym Metalkas Pałac będzie zespołem mocno odmienionym. Z drużyny odeszło aż osiem zawodniczek, a w ich miejsce sprowadzono między innymi Martę Łyczakowską z MOYA Radomki Radom, Monikę Jagłę z Chemika Police, serbską przyjmującą Jovanę Steković, atakującą Milanę Rajić, rozgrywającą z Kazachstanu Ksenię Kurjerową oraz ukraińską środkową Swietłanę Dorsman. Czy drużyna po takich zmianach od razu złapie odpowiedni rytm?

