Wilfredo Leon wyszedł w pierwszym składzie i błysnął! Bogdanka LUK lepsza od Barkomu

Bogdanka LUK Lublin wygrała w Tarnowie z Barkomem Każany Lwów 3:1 w niedzielnym (29 września) meczu 3. kolejki PlusLigi. Do zwycięstwa ekipę trenera Massimo Bottiego poprowadził Wilfredo Leon, który po raz pierwszy wyszedł na PlusLigowe parkiety w pierwszym składzie i zdobył 19 punktów!

Siatkarze Bogdanki LUK Lublin byli zdecydowanymi faworytami starcia. Po dwóch rozegranych spotkaniach mieli na koncie dwa zwycięstwa (oba po pięciosetowych maratonach z Aluronem CMC Wartą Zawiercie i Treflem Gdańsk), zaś Barkom po trzech meczach legitymował się zerowym dorobkiem punktowym i zaledwie dwoma ugranymi setami. Warto jednak zaznaczyć, że ekipa z Ukrainy miała wyjątkowo trudny terminarz i na początku sezonu musiała zmierzyć się kolejno z Jastrzębskim Węglem, Asseco Resovią i Aluronem CMC Wartą Zawiercie.

Jeszcze przed pierwszą piłką wiadomo było, że to spotkanie przejdzie do historii. Wilfredo Leon, wicemistrz olimpijski z Paryża, po raz pierwszy wyszedł na parkiet PlusLigi w podstawowej szóstce swojej drużyny (dotychczas na boisku pojawiał się tylko wchodząc z kwadratu dla rezerwowych). Reprezentant Polski kubańskiego pochodzenia dostał sporo minut, ale widać było, że - przynajmniej na początku - nie był jeszcze pierwszą opcją w ataku, gdyż rozgrywający lublinian częściej wystawiał piłkę do Tuinstry lub Sasaka.

Pierwszy set przebiegł bez niespodzianek. Podopieczni trenera Massimo Bottiego rozpoczęli od dwóch punktowych bloków Fynniana McCarthy'ego i... do końca tej partii tylko raz (przy stanie 8:8) pozwolili nominalnym gospodarzom na doprowadzenie do wyrównania, spokojnie kontrolując przebieg boiskowych wydarzeń. W końcówce seta lublinianie wrzucili drugi bieg i ostatecznie wygrali go gładko 25:18.

Początek drugiej partii to prawdziwy koncert gry Barkomu Każany. Siatkarzom ze Lwowa wychodziło dosłownie wszystko zarówno w obronie, jak i ataku, co zaowocowało błyskawicznym prowadzeniem 6:0! Tak wypracowanej przewagi ekipa z Ukrainy nie mogła już roztrwonić. Bogdankę LUK stać było tylko na zbliżenie się na moment na 3 "oczka" (8:11), ale wówczas Barkom znów odskoczył i ostatecznie zakończył seta wynikiem 25:18 na swoją korzyść. Na pochwały zasługiwali zwłaszcza liderzy zespołu, Mart Tammearu (7 punktów) i Wasyl Tupczij, który dołożył 5 punktów.

Trzecia odsłona meczu była wyjątkowo wyrównana, a prowadzenie zmieniało się aż siedmiokrotnie! W końcówce seta rozgrywający Bogdanki LUK Lublin znacznie częściej niż w poprzednich partiach ufał Wilfredo Leonowi, a ten odpłacił się, zdobywając bardzo ważne punkty, pomagając swojej drużynie w wygranej 25:23.

W czwartym secie, po początkowej dwupunktowej przewadze Barkomu, do głosu doszli siatkarze gości, którzy za sprawą dobrej gry coraz częściej wykorzystywanego w ataku Leona oraz dobrze spisującego się w bloku Aleksa Grozdanowa, odskoczyli rywalom na trzy "oczka" (15:12). I choć zawodnicy ze Lwowa dwukrotnie zbliżyli się do rywali na punkt, końcówka tej partii należała do Bogdanki LUK, która wygrała 25:21 i całe spotkanie 3:1.

MVP meczu został zawodnik Bogdanki LUK Lublin Fynnian McCarthy.

PlusLiga - 3. kolejka

Barkom Każany Lwów - Bogdanka LUK Lublin 1:3 (18:25, 25:18, 23:25, 21:25)

Barkom Każany: Rune Fasteland (1), Ilia Kowalow (12), Deniss Petrovs (3), Władysław Szczurow (5), Mart Tammearu (20), Wasyl Tupczij (19) - Jarosław Pampuszko (libero) - Tymur Cmokało, Lorenzo Pope (1), Andrij Rogożyn

Bogdanka LUK: Aleks Grozdanow (12), Marcin Komenda (2), Wilfredo Leon (19), Fynnian McCarthy (10), Kewin Sasak (14), Bennie Tuinstra (8) - Thales Hoss (libero) - Maciej Czyrek, Mateusz Malinowski (1), Jan Nowakowski (3), Mikołaj Sawicki (1).