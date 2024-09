Niespodzianka już na początku sezonu! Przegrywały 0:2 i wtedy się zaczęło...

Klub z Polic z powodu problemów finansowych przeszedł w ostatnich miesiącach rewolucję kadrową, tracąc niemal wszystkie czołowe zawodniczki. Chemik zainaugurował sezon meczem o AL-KO Superpuchar Polski, przegrywając z BKS Bostikiem ZGO Bielsko-Biała.



Nic nie zwiastowało tego, że w niedzielnym meczu 1. kolejki Tauron Ligi będzie inaczej. Ekipa z Kalisza pewnie wygrała dwie partie (25:17, 25:12), a kibice z pewnością szykowali się na szybkie widowisko.

Wtedy jednak do głosu doszły policzanki. W trzecim secie od stanu 21:20 wygrały cztery akcje z rzędu i wróciły do gry. Podobnie było w kolejnym secie - tym razem siatkarki Chemika wygrały pięć kolejnych wymian od stanu 20:19 i doprowadziły do tie-breaka.

W nim nie pozostawiły złudzeń gospodyniom, prowadząc już od pierwszej akcji. Chemik wygrał 15:8 i mecz 3:2.



Bohaterką przyjezdnych była Julia Hewelt, która zdobyła 27 punktów.

Energa MKS Kalisz - Lotto Chemik Police 2:3 (25:17, 25:12, 20:25, 19:25, 8:15)

Energa MKS Kalisz: Klara Dite, Sonia Kubacka, Gabriela Makarowska-Kulej, Pola Nowacka, Marta Pol, Joanna Sikorska - Julia Mazur (libero) - Wiktoria Szumera, Katarzyna Wawrzyniak.

Lotto Chemik Police: Diana Dąbrowska, Anna Fiedorowicz, Martyna Grajber-Nowakowska, Julia Hewelt, Magdalena Ociepa, Dominika Pierzchała - Agata Nowak (libero) - Elena Baic, Ewa Kwiatkowska, Viktoria Łokmanczuk.