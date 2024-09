Naomi Osaka, zajmująca obecnie 73. miejsce w rankingu, zmierzy się z Katie Volynets w trzeciej rundzie China Open. W swoim ostatnim meczu w środę, Japonka pokonała Lucię Bronzetti 6-3, 6-2, awansując do kolejnej rundy. W 2024 roku, zwyciężczyni US Open 2018 i 2020, ma bilans 10-8 w ośmiu turniejach na kortach twardych. W US Open Osaka przegrała w drugiej rundzie z Karoliną Muchovą 3-6, 6-7.

Katie Volynets, zajmująca 60. miejsce w rankingu, w środę pokonała Dalmę Galfi 7-5, 6-1, przechodząc do trzeciej rundy WTA w Pekinie. W 11 turniejach na kortach twardych w tym roku, Amerykanka osiągnęła bilans 15-11. W rywalizacji w ramach Thailand Open Volynets odpadła w trzeciej rundzie po przegranej z Tamarą Zidansek 6-3, 4-6, 4-6.

Relacja live i wynik na żywo meczu Naomi Osaka - Katie Volynets od godziny 11:00 na Polsatsport.pl.

ŁO, Polsat Sport