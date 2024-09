Zaskakujące zwroty akcji. Finały Ligi Konferencji budziły niezapomniane emocje

AS Roma - Feyenoord Rotterdam w sezonie 2021/2022



Pierwszy i historyczny finał Ligi Konferencji Europy miał miejsce w sezonie 2021/2022. Rozegrano go na Arenie Kombetare w Tiranie. O trofeum walczyły AS Roma oraz Feyenoord Rotterdam. Decydująca okazała się akcja z pierwszej połowy. W 32. minucie na listę strzelców wpisał się Nicolo Zaniolo. Rzymian do zwycięstwa poprowadził trener Jose Mourinho. Nie zabrakło polskiego akcentu. W pierwszym składzie zwycięskiej drużyny wyszedł Nicola Zalewski. To wzbudzało dodatkowe emocje wśród polskich kibiców. Choć Holendrzy pod wodzą Arne Slota próbowali doprowadzić do wyrównania, to jednak im się to nie udało. AS Roma zwyciężyła w pierwszej edycji Ligi Konferencji Europy.

West Ham United - ACF Fiorentina w sezonie 2022/2023



Drugi finał rozegrano w sezonie 2022/2023 na Fortuna Arenie w czeskiej Pradze. W nim spotkały się West Ham United i Fiorentina. Kibice na bramki czekali do drugiej połowy. Pierwsze na prowadzenie wyszły Młoty, gdy rzut karny wykorzystał Said Benrahma. Po kilku minutach było już 1:1. Do siatki trafił Giacomo Bonaventura i losy trofeum pozostały otwarte. Wydawało się, że dojdzie do dogrywki. Wtedy w ostatniej minucie gry o zwycięstwie West Hamu przesądził Jarrod Bowen. To ekipa z Londynu sięgnęła po trofeum, a na jej ławce znalazł się Łukasz Fabiański, który został drugim polskim triumfatorem Ligi Konferencji Europy.

Olympiakos Pireus. ACF Fiorentina w sezonie 2023/2024



Ostatni akord Ligi Konferencji Europy w sezonie 2023/2024 miał miejsce na OPAP Arena w Grecji. Po raz drugi z rzędu w finale zagrali gracze włoskiej Fiorentiny. Po drugiej stronie boiska stanęli zawodnicy Olympiakosu Pireus, którzy mogli liczyć na żywiołowy doping swoich kibiców. Spotkanie było bardzo zacięte. W regulaminowym czasie gry nie było żadnej bramki. Dogrywka również zanosiła się na 0:0. Decydująca akcja miała miejsce w 116. minucie gry. Dobrze w polu karnym odnalazł się Aryoub El Kaabi i zdobył bramkę na wagę zwycięstwa. Trofeum powędrowało do Olympiakosu Pireus.

Jak będzie w finale 2024/2025 we Wrocławiu?



Jak będzie w tym sezonie? W dotychczasowych finałach Ligi Konferencji zawsze grał przedstawiciel Serie A. Czy znów tak będzie? Jedynym reprezentantem włoskiej ekstraklasy jest Fiorentina, która ma szansę na trzecie trofeum z rzędu. Ponadto w stawce są Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok. Finał zostanie rozegrany na Stadionie Miejskim we Wrocławiu. Mecze Ligi Konferencji Europy 2024/2025 będzie można oglądać na antenach sportowych Polsatu oraz na platformie Polsat Box Go. Telewizja Polsat wykupiła wyłączne prawa do pokazywania tych rozgrywek.