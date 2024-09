Wyróżnia ich determinacja i celne oko. Najstarsi piłkarze Ligi Europy, którzy zdobyli niejednego gola

Liga Europy UEFA to rozgrywki, w których doskonale czują się zarówno młode talenty, jak i weterani. W tym artykule skupimy się na tych drugich. Wśród nich nie brakuje wytrawnych strzelców. Oto pięciu najstarszych strzelców w historii Ligi Europy.

5. Walter Samuel (Argentyna, FC Basel)



Czołową piątkę otwiera argentyński obrońca Walter Samuel. Zawodnik ten profesjonalną karierę kończył w FC Basel ze Szwajcarii. To tam strzelił swoją ostatnią bramkę w Lidze Europy. Miało to miejsce 18 lutego 2016 roku w meczu wyjazdowym z St. Etienne w 1/16 finału. Walter Samuel miał wtedy 37 lat i 332 dni.

4. David Catala (Hiszpania, AEK Larnaka)



Czwartym najstarszym strzelcem gola w Lidze Europy jest Hiszpan David Catala. Nie zrobił wielkiej kariery w La Liga, jednak z powodzeniem występował przez lata w cypryjskim AEK Larnaka. Ostatniego gola w Lidze Europy strzelił 13 grudnia 2018 roku w przegranym 1:5 meczu z Bayerem Leverkusen. David Catala miał wówczas 38 lat i 224 dni.



3. Jorge Molina (Hiszpania, Granada)



Podium otwiera kolejny z Hiszpanów. To Jorge Molina, który grał w wielu hiszpańskich zespołach. Do historii przeszedł w Granadzie. W 1/8 finału w sezonie 2020/2021 wpisał się na listę strzelców w meczu domowym z Molde. Miało to miejsce 11 marca 2021 roku, gdy piłkarz ten miał dokładnie 38 lat i 323 dni.



2. Daniel Hestad (Norwegia, Molde)



Drugi w tabeli historycznej jest Norweg Daniel Hestad, czyli jedna z legend klubu Molde. Występował w nim przez dwie dekady z krótką przerwą na dwa sezony w holenderskim SC Heerenveen. Ostatniego gola w Lidze Europy strzelił w fazie grupowej w sezonie 2015/2016. Wpisał się na listę strzelców w wyjazdowym meczu z Celtikiem Glasgow, mając 40 lat i 98 dni.



1. Joaquín (Hiszpania, Betis)



Do tej pory najstarszym strzelcem gola w Lidze Europy jest Hiszpan Joaquín. Karierę rozpoczynał i kończył w Betisie. To właśnie w jego barwach zapisał się w historii. Trafił do siatki w meczu fazy grupowej z bułgarskim Łudogorcem. Miał wówczas dokładnie 41 lat i 56 dni.

Czy w sezonie 2024/2025 ktoś pobije te wyniki?



W obecnych rozgrywkach Ligi Europy 2024/2025 nie brakuje weteranów. Z pewnością wielu z nich myśli o wpisaniu się na listę strzelców. Czy ktoś pobije wynik Joaquina lub wyrzuci innego gracza z czołowej piątki? Przekonamy się już w najbliższych miesiącach. Rozgrywki Ligi Europy można oglądać na arenach sportowych Polsatu oraz na platformie Polsat Box Go. Telewizja Polsat wykupiła wyłączne prawa do transmitowania rozgrywek w sezonie 2024/2025.

Polsat Sport