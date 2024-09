Liga Konferencji 24/25. To z tymi drużynami Legia Warszawa może mieć problem

Legia Warszawa po raz drugi z rzędu zagra w fazie głównej Ligi Konferencji. Przed rokiem dotarła do 1/16 finału, gdzie przegrała z norweskim Molde. W sezonie 2024/2025 rozgrywki rozpoczynają się fazą ligową, gdzie Wojskowych czeka kilka ciekawych spotkań. To z tymi drużynami Legia może mieć największe problemy.

Real Betis

Na papierze zdecydowanie najmocniejszym rywalem Legii Warszawa jest hiszpański Betis. Po raz kolejny występuje on w europejskich pucharach. W składzie ekipy z Sewilli nie brakuje gwiazd. Największe z nich to: Giovani Lo Celso, Marc Bartra czy Pablo Fornals. Do tego w ataku Betisu gra wypożyczony z FC Barcelony Brazylijczyk Vitor Roque, który miał być zastępcą Roberta Lewandowskiego. Już teraz wiemy, że w meczu z Legią nie zagra Isco, który leczy groźną kontuzję. Bez niego jednak podopieczni Manuela Pellegriniego wciąż są bardzo mocni.



Mecz ten będzie miał dodatkowy podtekst. W obu zespołach przed laty występował Wojciech Kowalczyk. W obu też do dziś z sentymentem wspominany jest przez kibiców. Z pewnością nie zabraknie go na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej. Mecz Legia Warszawa - Real Betis już 3 października o 18:45.

Omonia Nikozja

Kolejnym groźnym przeciwnikiem będzie Omonia Nikozja. To jeden z najbardziej utytułowanych zespołów na Cyprze. Nie tak dawno Omonia z powodzeniem występowała w Lidze Mistrzów. Choć od tego czasu jej skład znacznie się zmienił, to jednak wciąż pozostaje trudnym rywalem, zwłaszcza na własnym obiekcie. To właśnie na Wyspę Afrodyty udadzą się Legioniści, aby walczyć z Omonią o punkty Ligi Konferencji. Z pewnością atmosfera będzie bardzo gorąca, a o punkty będzie trudno. Podopiecznych Goncalo Feio stać jednak na to, aby do Polski wrócić z kompletem. Mecz Omonia Nikozja - Legia Warszawa odbędzie się 28 listopada o 21:00.

Djurgardens IF



Polskim zespołom trudno gra się z ekipami ze Skandynawii. Właśnie dlatego szwedzkie Djurgardens IF warto wskazać jako drużynę, z którą Legia może mieć kłopoty. Zespół ten w obecnym sezonie Allsvenskan spisuje się bardzo dobrze. Jest wiceliderem i napiera na prowadzące Malmo FF. W Szwecji rozgrywki rozgrywane są w systemie wiosna-jesień, dlatego do końca pozostało już tylko sześć kolejek. To sprawia, że gracze Djurgardens IF są w pełni formy. To dodatkowo może utrudnić Legionistom zadanie. Mecz Djurgardens IF - Legia Warszawa odbędzie się 19 grudnia o 21:00.



Poza tymi drużynami Legioniści będą rywalizowali jeszcze z FC Lugano, TSC Backa Topola i Dinamo Mińsk. Wszystkie mecze będą do obejrzenia na sportowych antenach Polsatu oraz na platformie Polsat Box Go.

Polsat Sport