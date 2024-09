Polsat Sport z nowymi podcastami o siatkówce i piłce nożnej.

Poświęcony siatkówce „Polsat SiatCast” będzie emitowany na żywo w każdy wtorek o godzinie 9:00. O tej samej godzinie - także na żywo, ale w środy i piątki – transmitowane będą odcinki dedykowanego piłce nożnej „Polsat Futbol Cast”. Obydwa programy dotyczą zarówno rozgrywek klubowych, jak i reprezentacyjnych, a na żywo pokażą je kanały sportowe Polsatu oraz portal Polsatsport.pl. Po zakończeniu transmisji odcinki podcastów w całości będą dostępne na kanale Polsatu Sport w serwisie YouTube.

„Polsat SiatCast” i „Polsat Futbol Cast”, czyli miejsca na skrajnie wyraziste opinie ekspertów

„Polsat SiatCast” poprowadzą Marek Magiera i Jakub Bednaruk, a „Polsat Futbol Cast” na zmianę Tomasz Hajto i Roman Kołtoń oraz Bożydar Iwanow i Maciej Stolarczyk. Na nazwiskach ekspertów kończą się jednak podobieństwa do emitowanych w kanałach sportowych Polsatu magazynów „#7 Strefa” i „Cafe Futbol”, które od lat są stałym punktem tygodnia każdego kibica siatkarskiego i piłkarskiego. Podcasty nie będą koncentrowały się na analizach dni meczowych i sytuacji w ligowych tabelach. Nowe formaty to miejsca ścierania się skrajnych punktów widzenia, a uczestnicy dyskusji nierzadko będą zmuszeni zgodzić się, co do tego, że w swoich opiniach nie są zgodni.

Sportowa redakcja Polsatu systematycznie poszerza swoje zasięgi internetowe

„Polsat SiatCast” oraz „Polsat Futbol Cast” to początek nowej publicystycznej ofensywy redakcji Polsatu Sport, która planuje już kolejne formaty tego typu. Według niezależnego badania internetu Mediapanel, Polsatsport.pl regularnie plasuje się w czołówce najchętniej odwiedzanych sportowych serwisów multimedialnych. Dla setek tysięcy internautów także kanały social mediowe Polsatu Sport są wygodnym sposobem na szybkie dotarcie do informacji i skrótów wideo z najciekawszych transmisji sportowych. Zaawansowane rozwiązania, wykorzystujące sztuczną inteligencję, pozwalają sportowej redakcji Polsatu niemal w czasie rzeczywistym publikować w social mediach fragmenty transmisji z siatkarskiej Plusligi, Ligi Europy UEFA i Ligi Konferencji UEFA oraz wielu innych rozgrywek tenisowych, koszykarskich czy, jak ostatnio, z igrzysk paralimpijskich.

Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl. Z ofertą publicznego odtwarzania dla obiektów HoReCa można zapoznać się pod adresem www.publiczneodtwarzanie.pl.

