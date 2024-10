Zaskoczenie! Nagle skreczowała, faworytka ma awans

Nie tak miało wyglądać spotkanie 1/8 finału turnieju WTA w Pekinie. Naomi Osaka po dwóch setach musiała skreczować, co oznacza, że do ćwierćfinału awansowała Coco Gauff.

Pierwszy set obfitował w wiele przełamań, a lepsza okazała się Japonka, która wygrała 6:3. W drugim secie Osaka prowadziła z przewagą przełamania, ale nie zdołała doprowadzić tego do szczęśliwego końca. Gauff wygrała trzy gemy z rzędu i doprowadziła do trzeciej partii.



Do niej jednak nie doszło. Osaka skreczowała po drugim secie, co oznacza, że Gauff wywalczyła awans do ćwierćfinału.

Już w pierwszym secie Osaka sygnalizowała problemy i według wstępnych doniesień chodzi o kłopoty z plecami.

W ćwierćfinale Gauff zmierzy się z Ukrainką Juliją Starodubcewą.

Wynik meczu:



Naomi Osaka - Coco Gauff 1:1 (6:3, 4:6 - krecz Osaki)