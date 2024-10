Nowe wieści ws. Milika. Nie jest najlepiej...

Włoskie media poinformowały, że Milik przeszedł artroskopowe zszycie resztki łakotki przyśrodkowej lewego kolana. Zabieg wykonał profesor Pier Paolo Mariani. Nie wiadomo, kiedy polski napastnik będzie mógł wrócić do gry. Mało prawdopodobne, by stało się to jeszcze w tym roku.

Zobacz także: Szczęsny zabrał głos po transferze do Barcelony. "Wciąż to do mnie nie dotarło"

Jeszcze pod koniec sierpnia wydawało się, że polski napastnik jest bliski powrotu. Wtedy dziennikarz Giovanni Albanese poinformował, że Milik chce zdążyć na mecz drugiej kolejki Serie A z Hellasem Verona. Tak się jednak nie stało, a Polak nie zagrał do dzisiaj.

Milik doznał kontuzji w czerwcu w towarzyskim meczu Polska - Ukraina. Uraz wykluczył go z występu na Euro 2024.