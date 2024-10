Polski bramkarz podpisał z "Dumą Katalonii" roczną umowę. Były golkiper Juventusu ma zastąpić między słupkami kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena. Niemiec w spotkaniu ligowym z Vlllarreal CF doznał urazu kolana, który wykluczył go z gry na około osiem miesięcy. 34-latek przedstawił chronologię zdarzeń i opowiedział o kulisach dołączenia do jednego z największych klubów na świecie.

- Oglądałem przypadkiem drugą połowę tego meczu. W sobotę byłem na Allianz Stadium w Turynie, żeby pożegnać się z kibicami Juventusu. W niedzielę rano wróciłem do Marbelli i poszedłem z synem na golfa. Wracaliśmy z golfa i chyba ty (Mateusz Święcicki, przyp. red.), "Wiśnia" (Łukasz Wiśniowski, dziennikarz Eleven Sports, przyp. red.) i jeszcze może dwie osoby napisały, żebym pakował walizki, bo Marc ma kontuzję. Oglądałem ten mecz, ale w ogóle nie myślałem o tym. Nie przeszło mi przez myśl, że jestem opcją w tej układance, bo byłem na emeryturze - tłumaczył Szczęsny.

Z czasem jednak temat przenosin do "Blaugrany" stawał się coraz poważniejszy. Jak stwierdził bramkarz, kluczowy był telefon od dyrektora sportowego Barcelony Deco. Ponadto dzwonił do niego również m.in. Robert Lewandowski.

- Potem pomyślałem, że chyba jestem najlepszą opcją. Wieczorem po meczu otrzymałem telefony od kilku osób, łącznie z Robertem. Próbowali mnie namówić do zakończenia emerytury i powrotu na boisko. Traktowałem to tak, że było mi miło, że w ogóle ktoś o czymś takim pomyślał. Dopóki nie zadzwonili do mnie Deco i mój menadżer i wiedziałem, że oni rozmawiają o tym, jak o czymś realnym. Cały czas to do mnie nie dotarło. Trochę gram sobie w Football Managera na żywo. Potem po tych rozmowach to wszystko potoczyło się bardzo szybko - dodał.

