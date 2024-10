Wojciech Szczęsny oficjalnie piłkarzem Barcelony!

Niemiec nabawił się groźnego urazu w trakcie ligowego meczu z Villarrealem. Jak się okazało, doświadczonego golkipera czeka długa, wielomiesięczna przerwa.

ZOBACZ TAKŻE: Jest komunikat! Ważne wieści ws. bramkarza Barcelony

W mediach natychmiast pojawiły się informacje, według których Barcelona ma w planach pozyskanie bramkarza z wolnego transferu. Z Dumą Katalonii byli łączeni między innymi doświadczeni Claudio Bravo czy Keylor Navas. Jak się okazało, wybór padł na Szczęsnego.

Były piłkarz reprezentacji Polski zakończył karierę kilka tygodni temu po tym, jak rozwiązał kontrakt z Juventusem. W koniec kariery Szczęsnego nie wierzył selekcjoner polskiej kadry Michał Probierz, który na początku września stwierdził, że jego zdaniem bramkarz prędzej czy później wróci na boisko.

- Moje prywatne zdanie jest takie, że Wojtek nie wytrzyma za długo, jest za młody i niedługo wróci do grania - przyznał wówczas Probierz.

Jak zmieniał się Wojciech Szczęsny? Zobacz galerię

Doświadczony golkiper przyleciał do stolicy Katalonii w poniedziałek, aby przejść testy medyczne, które - według doniesień medialnych - wypadły pomyślnie. We wtorek z kolei pojawił się na trybunach Estadi Olimpic Lluis Companys, z którego zespół korzysta w czasie przebudowy słynnego Camp Nou, by obejrzeć zwycięski mecz "Blaugrany" z Young Boys Berno (5:0) w Lidze Mistrzów, w którym jego kolega z drużyny narodowej zdobył dwa gole.

Z kolei w środę o godz. 13 pojawił się w siedzibie klubu, gdzie spotkał się m.in. z prezesem klubu Joanem Laportą. Po godzinie opuścił budynek i odjechał w nieznanym kierunku. Wychodząc pomachał zgromadzonym przy bramie kibicom i dziennikarzom.

Piłkarzem Barcelony jest Robert Lewandowski, kapitan reprezentacji Polski.

BS, Polsat Sport