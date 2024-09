Zaskakujące słowa o Szczęsnym. "Wierzę, że za pół roku będzie grał w jakimś klubie"

Niedawno Wojciech Szczęsny podjął zaskakującą decyzję. Znany na całym świecie golkiper ogłosił zakończenie swojej sportowej kariery. Warto przypomnieć, że Szczęsny przez lata był pierwszym bramkarzem piłkarskiej reprezentacji Polski. Nic zatem dziwnego, że na konferencji prasowej, na której pojawili się Robert Lewandowski i Michał Probierz, pojawiły się pytania dotyczące decyzji byłego zawodnika między innymi Juventusu czy Arsenalu.

- Z jednej strony jest to bardzo smutna wiadomość. Taki piłkarz i taka osobowość odchodzi z reprezentacji. Z drugiej strony myślę, że należą mu się wielkie słowa uznania, za to, co osiągnął i co zrobił z tą reprezentacją. (...) Ja byłem zły na tę decyzję, że mnie zostawia i wybiera inną drogę. Trzeba szanować tę decyzję. Należy mu się wielki szacunek - powiedział żartobliwie Lewandowski.

Zaskakujące słowa na temat Szczęsnego podczas spotkania z dziennikarzami przed meczem ze Szkocją w Lidze Narodów powiedział selekcjoner kadry.



- Wojtkowi dziękuję, za to co zrobił i za ten rok, w którym pracowaliśmy. Wiemy, że był tutaj dużą osobowością. Moje prywatne zdanie jest takie, że Wojtek nie wytrzyma za długo, jest za młody i niedługo wróci do grania - stwierdził Probierz.

Doświadczony trener przyznał, że w jego opinii Szczęsny za kilka miesięcy wznowi swoją sportową karierę.

- Znam sytuacje w sporcie i jak to funkcjonuje. Tyle lat ile Wojtek jest w piłce, to mogło go zmęczyć, a ta świadomość wolności jest trochę inna. Z nim nie trzeba długo rozmawiać, żeby go zrozumieć. Wierzę, że za pół roku będzie grał w jakimś klubie - powiedział selekcjoner.

Padło również pytanie dotyczące pożegnalnego meczu Szczęsnego.

- Niech odpocznie, zobaczymy, co będzie w październiku. Życie przynosi różne historie - stwierdził Probierz.

Piłkarska reprezentacja Polski swój pierwszy mecz w tym sezonie Ligi Narodów rozegra w czwartek 5 września. Wtedy Biało-Czerwoni zmierzą się na wyjeździe z narodową drużyną Szkocji.