Ogłaszają o gwieździe PlusLigi. Niebywałe osiągnięcie, Mariusz Wlazły może się martwić

Grzegorz Łomacz może w środowy wieczór wejść do ekskluzywnego klubu 500. Jeśli choć na chwilę pojawi się na boisku podczas spotkania Bogdanka LUK Lublin - PGE GiEK Skra Bełchatów, zaliczy dokładnie 500. występ w PlusLidze. Niewielu zawodników w historii może pochwalić się takim osiągnięciem.

Łomacz pierwsze siatkarskie kroki stawiał w Olimpie Ostrołęka. Następnie trafił do MOS-u Wola Warszawa, skąd przeniósł się do J.W. Construction AZS-u Politechnika Warszawa. Został zmiennikiem Pavla Chudika, a na debiut czekał do trzeciej serii. 30 grudnia warszawski zespół zmierzył się w swojej hali z Mostostalem-Azoty Kędzierzyn-Koźle, przegrywając 1:3. W trzecim secie 19-letni wówczas rozgrywający, mistrz Europy kadetów z 2005 roku, pojawił się na boisku. W sumie w pierwszym sezonie zagrał w 24 spotkaniach, a jego zespół zajął ósme miejsce.

W kolejnych latach Łomacz ugruntowywał swoją pozycję w polskiej lidze. Grał kolejno w Jastrzębskim Węglu, Treflu Gdańsk i Cuprum Lubin. W 2017 roku przeniósł się natomiast do Skry Bełchatów, której barw broni do dziś.



W środę 2 października 2024 roku doświadczony zawodnik ma szansę zapisać się na stałe w historii PlusLigi. Jeśli pojawi się na boisku w starciu z Bogdanką LUK Lublin - a wszystko na to wskazuje - zaliczy dokładnie 500. występ w najwyższej klasie rozgrywkowej w naszym kraju. Dołączy tym samym do wąskiego grona czterech zawodnikom, którym się to udało.



Obecnie podium wygląda następująco: Michał Ruciak (555 meczów), Paweł Woicki (543 mecze) i Mariusz Wlazły (508 meczów). Jeśli Łomacz będzie grał w każdym spotkaniu, już w 13. kolejce wyprzedzi legendarnego "Szampona" i znajdzie się na podium.



Początek środowego spotkania Bogdanka LUK Lublin - PGE GiEK Skra Bełchatów o 17:30. Transmisja w Polsacie Sport 1.