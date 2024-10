"Zmierzymy się z zupełnie inną skalą trudności niż ostatnio w lidze, ale patrzymy na to pozytywnie. Będziemy chcieli pokazać tutaj dobrą piłkę i powalczyć o korzystny wynik" - powiedział szkoleniowiec Adrian Siemieniec na konferencji prasowej przed czwartkowym meczem w Danii.

ZOBACZ TAKŻE: Syn Szczęsnego zaskoczył szczerością. Tak skomentował transfer do Barcelony (WIDEO)

"Na konferencji można wiele powiedzieć o rywalu, a i tak wszystko zweryfikuje boisko i nasz przeciwnik" - dodał Siemieniec; zwrócił uwagę, że FC Kopenhaga w poprzednim sezonie grała z powodzeniem w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

"Doświadczenie Kopenhagi, jeżeli chodzi o skalę meczów, które rozgrywali i w ogóle statystyki, które mają na tym stadionie, na pewno budzą podziw. Uważam, że jesteśmy dzisiaj w położeniu takim, w którym dobrze być w sporcie, czyli nie mamy nic do stracenia. Nie jesteśmy faworytem i presja nie ciąży na nas" - dodał.

"Zaczynamy na pewno z +wysokiego c+, biorąc pod uwagę rozstawienie naszych przeciwników. Zmierzymy się na wyjeździe z teoretycznie najsilniejszym. Przed nami być może największe wyzwanie, ale może to i dobrze. Jesteśmy na świeżo po eliminacjach i na pewno będziemy chcieli pokazać, że to, co się stało wcześniej, zaprocentuje w Kopenhadze" - powiedział Siemieniec.

"Wierzę, że będziemy na boisku drużyną bardziej wyrachowaną i bardziej dojrzałą. Wierzę, że taką twarz pokażemy i będziemy grali tutaj o zwycięstwo" - dodał. Przyznał, że trzy ligowe zwycięstwa z rzędu pozwoliły jego piłkarzom nabrać pewności siebie; Jagiellonia jest obecnie wiceliderem polskiej ekstraklasy. "Ale uważam, że porównywanie skali trudności jutrzejszego starcia z tym, co dzieje się w lidze, nie ma większego sensu" - mówił Siemieniec.

Początek meczu FC Kopenhaga - Jagiellonia w czwartek o godz. 21. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

BS, PAP