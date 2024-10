Kadrowicz Grbicia o niczym nie wiedział. Nagle wszystko stało się jasne. Krok od legendy

Grzegorz Łomacz w minioną środę rozegrał 500. mecz w PlusLidze! Siatkarz PGE GiEK Skry Bełchatów wystąpił w wyjazdowym meczu przeciwko Bogdance LUK Lublin, co pozwoliło mu dołączyć do ekskluzywnego grona zawodników z co najmniej taką liczbą spotkań. Jak sam przyznał w rozmowie z Polsatem Sport, o swoim wyczynie dowiedział się... niedawno.

Doświadczony rozgrywający zadebiutował w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce w 2006 roku jako 19-latek. Reprezentował wówczas barwy AZS-u Politechniki Warszawa. Na przestrzeni niespełna 20 lat udało mu się dobić do imponującej liczby 500 spotkań, co nastąpiło 2 października w Lublinie.

- Ja tego nie czuję. To jest tylko taka otoczka. Cieszę się, że już ten 500. mecz "wybił" i teraz koncentruję się na 501. spotkaniu. W najbliższym czasie jubileuszu nie będzie, więc możemy spokojnie pracować i grać. Dowiedziałem się o tym dzień lub dwa dni przed meczem. To jest coś fajnego i miłego, ale głównie skupiam się na tym, żeby sportowo jak najlepiej grać. Nie pamiętam swojego debiutu, ale wydaje mi się, że to było na wyjeździe we Wrocławiu, kiedy wszedłem na dwie piłki. Byłem wtedy jeszcze w klasie maturalnej. A taki pierwszy pełny sezon był sezon później - zaznaczył.

Co ciekawe, wielki wyczyn Łomacza nastąpił dzień po jego urodzinach, które obchodzi 1 października.

Niestety dla Łomacza, nie mógł w pełni celebrować jubileuszu, ponieważ jego Skra przegrała z Bogdanką 0:3. Reprezentant Polski szóstą setkę meczów w PlusLidze powinien rozpocząć już 6 października, gdy bełchatowianie podejmą Ślepska Malow Suwałki. 37-latek goni w klasyfikacji wszech czasów Mariusza Wlazłego, który na swoim koncie posiada 508 spotkań. Wyżej są już tylko Paweł Woicki - 534 oraz Michał Ruciak 555.

Rozmowa z Grzegorzem Łomaczem w załączonym materiale wideo.