Zgarnęli komplet punktów! Cenne zwycięstwo siatkarzy Cuprum Stilonu

W spotkaniu 5. kolejki PlusLigi siatkarze Cuprum Stilonu Gorzów wygrali z drużyną Nowak-Mosty MKS Będzin 3:1. Dla drużyny trenera Andrzeja Kowala to trzecie zwycięstwo w obecnym sezonie, a będzinianie ponieśli trzecią porażkę.

Premierowa odsłona przyniosła wyrównaną rywalizację obu ekip, choć toczyła się przy przewadze gospodarzy (11:8, 21:18). Siatkarze Cuprum Stilonu byli skuteczniejsi w ataku i choć rywale walczyli do końca, wygrali kluczowe akcje. Skuteczny atak Kamila Kwasowskiego ustalił wynik na 25:23.

Zobacz także: Polski klub siatkarski wykluczony z rozgrywek! Jest oficjalna decyzja

W drugim secie siatkarze z Gorzowa błyskawicznie uzyskali solidną zaliczkę (6:2), którą powiększyli przy zagrywkach Vuka Todorovicia (11:4). Gospodarze nadal byli skuteczniejsi w ataku, do tego dołożyli też zagrywkę. Gdy asa dołożył Mathijs Desmet, było już 13:5. W końcówce będzinianie próbowali odrabiać straty, zmniejszyli różnicę do trzech oczek (22:19), ale siatkarze Cuprum Stilonu dowieźli korzystny wynik do końca, kończąc seta blokiem (25:19).

Role odwróciły się w trzeciej partii. Drużyna z Będzina uzyskała przewagę na początku (7:10), ale gospodarze złapali kontakt (10:11). W środkowej części seta poszła punktowa seria ekipy MKS od stanu 11:13 do 11:20 przy zagrywkach Artura Ratajczaka, która właściwie rozstrzygnęła seta. Goście skuteczniej atakowali, ale też znakomicie prezentowali się w bloku. W końcówce kontrolowali sytuację, a w ostatniej akcji skutecznie zaatakował Ratajczak (18:25).

Gospodarze wrócili do gry na początku kolejnego seta, wypracowali kilka punktów przewagi (10:7). Będzinianie próbowali gonić wynik, ale w ważnym momencie punktowymi zagrywkami popisali się Seweryn Lipiński (16:12) i Vuk Todorovic (19:13). Siatkarze Cuprum Stilonu zmierzali po komplet punktów. Piłkę meczową wywalczył atakiem blok-aut Kamil Kwasowski (24:19), rywale obronili się w dwóch akcjach, ale w trzeciej zepsuli zagrywkę (25:21).

Najwięcej punktów: Mathijs Desmet (17), Kamil Kwasowski (15), Chizoba Neves Atu (11), Seweryn Lipiński (10) – Cuprum Stilon; Dominik Depowski (16), Damian Schulz (16), Artur Ratajczak (13), Mateusz Siwicki (10) – Nowak-Mosty MKS. Gospodarze byli skuteczniejski w ataku i lepiej punktowali zagrywką (84); mocną bronią gości był blok. MVP: Mathijs Desmet (14/21 = 67% skuteczności w ataku + 1 as + 2 bloki).

Cuprum Stilon Gorzów – Nowak-Mosty MKS Będzin 3:1 (25:23, 25:19, 18:25, 25:21)

Cuprum: Mathijs Desmet, Marcin Kania, Chizoba Neves Atu, Kamil Kwasowski, Seweryn Lipiński, Vuk Todorovic – Maksymilian Granieczny (libero) oraz Adam Lorenc, Jakub Strulak, Przemysław Stępień, Wojciech Ferens. Trener: Andrzej Kowal.

MKS: Grzegorz Pająk, Dominik Depowski, Artur Ratajczak, Damian Schulz, Brandon Koppers, Mateusz Siwicki – Maciej Olenderek (libero) oraz Patryk Szwaradzki, Luka Tadić. Trener: Dawid Murek.