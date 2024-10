Polski klub siatkarski wykluczony z rozgrywek! Jest oficjalna decyzja

CM Soleus Klub Sportowy Rudziniec wywalczył awans do pierwszej ligi siatkarzy, ale nie wystartuje w tych rozgrywkach. Drużyna, która w PLS 1. Lidze miała występować pod nazwą KSR Gliwice, nie uzyskała licencji na sezon 2024/2025.

Turniej finałowy drugiej ligi siatkarzy rozegrano w dniach 10–12 maja w Toruniu. Awans do pierwszej ligi wywalczyły dwie drużyny – CUK Anioły Toruń (gospodarze) oraz CM Soleus Klub Sportowy Rudziniec. To nie był jedyny sukces siatkarzy z Rudzińca w minionym sezonie. Drużyna awansowała do ćwierćfinału Pucharu Polski, w którym nawiązała walkę z późniejszym triumfatorem – Aluron CMC Wartą Zawiercie, przegrywając 1:3.

Po awansie pojawiły się plotki o kłopotach finansowych beniaminka. Nie można było uzyskać informacji, w jakim składzie przystąpi on do rozgrywek, a mecze KSR Gliwice w pierwszych kolejkach były przekładane. Teraz sprawa została ostatecznie wyjaśniona.

W dniu 2 października na stronie ligi ogłoszono, że Klub Sportowy Rudziniec jest bez licencji PZPS. Drużyna została wykluczona z PLS 1. Ligi Mężczyzn. W tej sytuacji rozgrywki będą się toczyć z udziałem 15 drużyn.

Oto pełna treść komunikatu:



Zarząd spółki Polska Liga Siatkówki S.A., w związku z doręczoną Spółce w dniu 26 września 2024 r. Decyzją Sądu Odwoławczego przy Polskim Związku Piłki Siatkowej z siedzibą w Warszawie, utrzymującą w mocy decyzję Komisji Licencyjnej Polskiego Związku Piłki Siatkowej z dnia 5 września 2024 r., l.dz. 19/2024 odmawiającą wydania Klubowi Sportowemu Rudziniec z siedzibą w Rudzińcu licencji na sezon rozgrywkowy 2024/2025.

Działając na podstawie § 12 ust. 6, § 14 ust. 2 oraz § 16 ust. 4 Regulaminu Rozgrywek I Ligi w Piłce Siatkowej Mężczyzn (dalej „Regulamin”), uchwala co następuje:

1. Wykluczyć z dniem 1 października 2024 r. stowarzyszenie Klub Sportowy Rudziniec z siedzibą w Rudzińcu, prowadzące drużynę KSR Gliwice, z rozgrywek PLS 1. Ligi Mężczyzn w sezonie rozgrywkowym 2024/2025. Wykluczenie skutkuje utratą przez KSR Gliwice uprawnienia do udziału w rozgrywkach PLS 1. Ligi w sezonie 2024/2025 oraz statusu Klubu – członka PLS 1. Ligi.

2. Rozgrywki PLS 1. Ligi Mężczyzn w sezonie rozgrywkowym 2024/2025 toczą się do zakończenia sezonu przy udziale 15 (piętnastu) drużyn.

3. Po zakończeniu fazy zasadniczej rozgrywek w sezonie rozgrywkowym 2024/2025 trzy ostatnie w tabeli rozgrywek drużyny PLS 1. Ligi, z wyłączeniem SMS PZPS Spała, tracą uprawnienie do udziału w rozgrywkach PLS 1. Ligi oraz status Klubu – członka PLS 1. Ligi, na warunkach określonych w Regulaminie.