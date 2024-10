Piłkarze Korony Kielce w piątkowym meczu 11. kolejki Ekstraklasy zmierzą się na wyjeździe z łódzkim Widzewem. - Postaramy się zminimalizować atuty rywala, do Łodzi jedziemy z myślą o zwycięstwie – zapewnił trener Jacek Zieliński. Relacja live i wynik na żywo meczu Widzew Łódź - Korona Kielce na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

Korona do piątkowego spotkania przystąpi po dwóch kolejnych porażkach w lidze. O ile o wyjazdowym starciu z Radomiakiem (0:4) kielczanie chcieliby jak najszybciej zapomnieć, to w meczu z Lechem (2:3) niewiele zabrakło podopiecznym Zielińskiego do sprawienia sporej niespodzianki.

- Spotkanie z Radomiakiem zagraliśmy tak fatalnie, że nawet nie ma sensu nad tym dyskutować. Mecz z Lechem był naprawdę dobry w naszym wykonaniu, o jego końcowym wyniku zaważyły umiejętności. Lech nie grał może jakiegoś wielkiego spotkania, ale miał w swoich szeregach piłkarzy mogących przechylić szalę zwycięstwa. To się nazywa piłkarska jakość. Szkoda, że to starcie zakończyliśmy bez zdobyczy punktowej – mówił Zieliński podczas konferencji przed meczem z Widzewem.

W kilku ostatnich spotkaniach dwójkę napastników tworzyli Adrian Dalmau i Jewgienij Szykawka. W starciu z „Kolejorzem” za Białorusina od pierwszej minuty zagrał Mateusz Fornalczyk i pokazał się z bardzo dobrej strony.

- Cały czas jest blisko pierwszego składu, daje naprawdę dobre sygnały, a Lech miał z nim olbrzymie problemy. Jednak brakuje mu finalizacji, chłodnej głowy. To przyjdzie z czasem i odpowiednią liczbą minut na boisku – mówił o 21-letnim pomocniku trener Korony.

