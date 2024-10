Skandaliczne sceny po meczu w Kopenhadze. Policja informuje o aresztowaniu

Jagiellonia Białystok niespodziewanie wygrała na wyjeździe z FC Kopenhaga w 1. kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji. Niestety, po zakończonym meczu doszło do kibicowskich zamieszek poza stadionem. Aresztowano jedną osobę.

Mistrzowie Polski zaskoczyli pozytywnie swoich kibiców, wygrywając w stolicy Danii 1:0. Na stadionie Parken zjawiło się sporo fanów z Białegostoku, którzy po końcowym gwizdku mieli wiele powodów do radości.

Niestety, zostały one zakłócone przez zamieszki, do jakich doszło już poza obiektem. Według relacji duńskiej policji, starły się ze sobą dwie grupy kibiców. Zostały powstrzymane przez policję, która aresztowała jedną osobę za przemoc i groźby wobec funkcjonariusza publicznego. Nie wiadomo, jakiego kraju był to obywatel, ale doniesienia medialne mówią, że nie mówił po duńsku.



Policja rozdzieliła obie grupy kibiców i eskortowała polskich fanów na dworzec kolejowy.