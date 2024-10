Perreira staje do trzeciej obrony pasa wagi półciężkiej UFC, po zwycięstwach przed czasem w pojedynkach z Jamahallem Hillem i Jirim Prochazką. Brazylijski mistrz jest niepokonany odkąd przeszedł do wyższej kategorii wagowej i podczas kolejnego starcia będzie chciał przedłużyć okres swojej dominacji. Jego przeciwnik - "The War Horse" - jest na fali pięciu wygranych walkach z rzędu od czasu porażki z Marcinem Prachnio na UFC 257.

W pojedyneku poprzedzającym walkę wieczoru Raquel Pennington po raz pierwszy będzie bronić pasa wagi koguciej. Zawodniczka może pochwalić się serią sześciu zwycięstw, a tytuł zdobyła, pokonując na punkty Maryę Bueno Silvę na UFC 297. Pretendentką tym razem jest Julianna Pena, która spróbuje odzyskać pas. „Venezuelan Vixen” jest autorką jednej z największych sensacji w historii MMA. Amerykanka przerwała okres wieloletniej dominacji Amandy Nunes.

Karta walk dla w Salt Lake City zawiera wiele głośnych nazwisk. Legenda UFC Jose Aldo stoczy kolejny pojedynek dla federacji, który tym razem skrzyżuje rękawice z Mario Bautistą. Ciekawie zapowiada się również starcie doświadczonego w klatce Kevina Hollanda z wracającym do formy Romanem Dolidze.

Ponadto w rozpisce znaleźli się m.in. Stephen Thompson, Joaquin Buckley, czy Carla Esparza. Łącznie w karcie głównej wydarzenia znalazło się pięć starć.

Gdzie obejrzeć galę UFC 306? Transmisja TV i stream online

Transmisja karty głównej gali UFC 306 w nocy z soboty na niedzielę w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek o 4:00.

Karta główna (04:00, Polsat Sport 1, Polsat Box Go):

205 lb: Alex Pereira (11-2) vs. Khalil Rountree Jr. (13-5) – o pas wagi półciężkiej

135 lb: Raquel Pennington (16-9) vs. Julianna Pena (12-5) – o pas wagi koguciej

135 lb: Jose Aldo (32-8) vs. Mario Bautista (14-2)

185 lb: Roman Dolidze (13-3) vs. Kevin Holland (26-11)

135 lb: Ketlen Vieira (14-3) vs. Kayla Harrison (17-1)

Karta wstępna (2:00):

170 lb: Stephen Thompson (17-7-1) vs. Joaquin Buckley (19-6)

115 lb: Marina Rodriguez (17-4-2) vs. Iasmin Lucindo (16-5)

155 lb: Austin Hubbard (17-7) vs. Alexander Hernandez (14-8)

185 lb: Cesar Almeida (5-1) vs, Ihor Potieria (21-6)

205 lb: Ryan Spann (21-10) vs. Ovince St. Preux (27-17)

115 lb: Carla Esparza (19-7) vs. Tecia Pennington (13-7)

170 lb: Court McGee (22-13) vs. Tim Means (33-16-1)

