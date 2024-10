Ma talent. Czy to wystarczy? To może być objawienie Legii Warszawa

Jan Ziółkowski kreowany jest na nowe objawienie Legii Warszawa. Ten nastoletni obrońca przełomem wszedł w sezon 2024/2025. Bez wątpienia nie można odmówić mu piłkarskiego talentu. Jednak czy to wystarczy do zrobienia dużej kariery? Jak wyglądają dotychczasowe osiągnięcia tego obrońcy?

Kim jest Jan Ziółkowski?



Nastoletni Jan Ziółkowski bez kompleksów walczy o miejsce w składzie Legii Warszawa. Gdy dostaje szansę gry, to nie zawodzi. Bez wątpienia jest jednym z odkryć początku sezonu 2024/2025 w Ekstraklasie.

Młody piłkarz urodził się 5 czerwca 2005 roku w Warszawie. Szybko zaczął przejawiać spore umiejętności piłkarskie i sumiennie przeskakuje kolejne poziomy. Na co dzień występuje na środku obrony. Ma predyspozycje ku temu, aby zajść naprawdę daleko.

Zbudowana pozycja w zespole młodzieżowym



Jan Ziółkowski w ostatnich latach sumiennie budował swoją pozycję w Legii II Warszawa na poziomie 3. ligi. W sezonie 2022/2023 uzbierał tam 16 występów. Rok później było jeszcze lepiej. Jako 18-latek rozegrał 24 mecze w rezerwach Legii. Na ten dorobek złożyły się występy ligowe oraz pucharowe. Zbudował sobie na tyle mocną pozycję, że uwagę na niego zwrócił sztab szkoleniowy pierwszej drużyny.

Debiut w pierwszej drużynie Legii Warszawa



Oficjalny debiut Jana Ziółkowskiego w pierwszej drużynie Legii Warszawa miał miejsce w 31. kolejce Ekstraklasy w sezonie 2023/2024. Dokładnie 5 maja 2024 roku młody obrońca wszedł na kilka minut domowego meczu z Radomiakiem Radom. Nie będzie go dobrze wspominał, ponieważ skończyło się 0:3.

Do końca rozgrywek Jan Ziółkowski zagrał jeszcze dwa mecze w Ekstraklasie, tym razem w pełnym wymiarze 90. minut. Warszawianie wygrali w nich kolejno z Wartą Poznań i Zagłębiem Lubin, dzięki czemu rzutem na taśmę awansowali do eliminacji Ligi Konferencji Europy.

Dobre wejście w sezon 2024/2025



W okresie przygotowawczym do sezonu 2024/2025 Jan Ziółkowski kontynuował dobre występy pod okiem Goncalo Feio. Dzięki temu od pierwszej kolejki Ekstraklasy jest ważnym punktem stołecznego zespołu. Do tej pory zagrał w 5. z 10. meczów ligowych. Wychodził w pierwszym składzie i prezentował się naprawdę solidnie.

Do tego dołożył nieco ponad 30 minut w wyjazdowym meczu Legii Warszawa z Caernarfon Town w eliminacjach Ligi Konferencji. Z pewnością nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i liczy na więcej. Dobra gra zaowocowała przedłużeniem kontraktu. Nowa umowa z Legią obowiązuje do końca czerwca 2026 roku.

Dotychczasowe osiągnięcia



Młody zawodnik ma na swoim koncie już pierwsze występy w Ekstraklasie. W sezonie 2023/2024 został brązowym medalistą mistrzostw Polski, zajmując trzecie miejsce w lidze.

Do tego regularnie jest powoływany do reprezentacji U-20, którą prowadzi Miłosz Stępiński. Wydaje się, że kwestią czasu jest jego awans do kadry U-21. Eksperci są zgodni, Jan Ziółkowski ma ogromny potencjał. Czy to wystarczy do zrobienia międzynarodowej kariery? Przekonamy się w najbliższych latach.