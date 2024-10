„Mam życzenie, nadzieję, marzenie, żeby Górnik – jeśli będzie sprywatyzowany – trafił w dobre ręce” – powiedział trener piłkarzy tego ekstraklasowego klubu z Zabrza Jan Urban. Chętni do nabycia akcji Górnika od samorządu miasta mogą się zgłaszać do 4 listopada. Relacja live i wynik na żywo meczu Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin od godz. 17:30 na Polsatsport.pl.

„My nie rozmawiamy na ten temat. Nie mamy za dużo do powiedzenia w tej kwestii. Mam życzenie, nadzieję, marzenie, żeby Górnik – jeśli będzie sprywatyzowany – trafił w dobre ręce. Bo tu jest tu ogromny potencjał do wykorzystania. Moim zdaniem proces prywatyzacji jest nieunikniony. Wcześniej czy później musi się tak stać. Jeśli nie, to miasto samo sobie nie poradzi z finansowaniem drużyny na takim poziomie, by rywalizować z najlepszymi w kraju. Warto wziąć taką drużynę, z takim potencjałem kibicowskim, z taką infrastrukturą. Tu naprawdę można zrobić wielką piłkę” – dodał trener.

Samorząd zamierza zostawić sobie tyko jedną „złotą akcję”.

Górnik w ostatnim spotkaniu zremisował na wyjeździe z Legią Warszawa 1:1. Prowadzenie z rzutu karnego dał zabrzanom 22-letni pomocnik Kamil Lukoszek.

„Mamy swój rytuał przy takich sytuacjach. Lukas Podolski bierze piłkę i wyznacza strzelca. Może kiedyś on się zdecyduje. Czasami żartujemy z tego, że komu poda piłkę, ten będzie do sprzedania” – śmiał się Urban.

W sobotę jego zespół podejmie (17.30) Zagłębie Lubin w 11. kolejce.

„Nie zagra Manu Sanchez, który nabawił się kontuzji w Warszawie. W Zagłębiu doszło do zmiany trenera (Marcin Włodarski zastąpił Waldemara Fornalika) i systemu gry. Goście mają szybkich zawodników, potrafią bardzo dobrze wykorzystać stratę piłki przez rywala w środku boiska. Wiemy, że trudno się im układa na wyjazdach (1 zdobyty punkt), ale o tym nie możemy myśleć. Gramy na własnym stadionie i podejdziemy do spotkania z pełnym zaangażowaniem, skoncentrowani na +maksa+, bo w polskiej lidze o punkty nie jest łatwo” – zaznaczył.

Górnik po 10 kolejkach zajmuje 9 miejsce w tabeli.

„Byłem spokojny o to, że będziemy punktować, bo graliśmy dobrze. Przy tych wszystkich zmianach w drużynie nie mogę być z niej niezadowolony. Funkcjonuje całkiem przyzwoicie, choć w niektórych aspektach mamy wiele do poprawy” – wyjaśnił.

Latem doszło do jego ekipy dziesięciu zawodników.

W trakcie przerwy reprezentacyjnej, 10 października, Górnik zagra na wyjeździe FC Koeln w towarzyskim meczu, którym z kibicami z Kolonii pożegna się mistrz świata z 2014 w barwach Niemiec Podolski. Na stadionie ma zasiąść ok. 50 tysięcy ludzi.

„Gry w piłkę się nie zapomina. Kiedy zawodnik czuje się dobrze fizycznie, dalej jest +kozakiem+. Nie możemy porównywać innych piłkarzy z naszej drużyny z nim. Nie osiągnęli w piłce nawet 1/5 tego co Lukas. Nie znam szczegółów meczu w Kolonii. Nic nie stracimy, nawet jeśli będzie miał typowo pokazowy charakter. Piłkarze na pewno swoje wybiegają. Pod tym względem nie widzę żadnych problemów. A zagrać przy pełnych trybunach to sama przyjemność” – ocenił Urban

39-letni Podolski pozostaje podstawowym graczem i liderem zabrzan.

Obrońca Górnika Paweł Olkowski podkreślił, że zmiana trenera w Zagłębiu stanowi na pewno bodziec dla tej drużyny.

„Zawodnicy, którzy grali, będą musieli znów udowodnić swoją przydatność. My jesteśmy nastawieni na zwycięstwo. Chcemy złapać serię wygranych, a nie punktować +w kratkę+. Miejsce, jakie zajmujemy w tabeli nas nie satysfakcjonuje. Mamy jeszcze rezerwy, gra jest fajna, ale goli i stuprocentowych sytuacji wciąż nam brakuje” – stwierdził zawodnik, który w przeszłości wygrał Młodą Ekstraklasę w barwach Zagłębia.

Przyznał, że wyjazd na pożegnalny mecz „Poldiego” jest dla niego trochę sentymentalny.

„Grałem w Kolonii cztery lata, tam urodziła się dwójka moich dzieci. Bardzo miło wspominam ten czas, będzie trochę, jakbym wracał do domu” – zaznaczył.

W trakcie meczu z Legią musiał wejść na boisko z ławki rezerwowych już w 5. minucie wobec kontuzji Manu Sancheza.

„Żartujemy w zespole, że tygrys się nie rozgrzewa przed skokiem, więc musi być gotowy. Tak się czasem zdarza, są kontuzje podczas rozgrzewki, czy w pierwszych minutach gry. Jeśli jest szansa, by wejść na boisko trzeba ją wykorzystać” – stwierdził.

