Były piłkarz Lecha Poznań aresztowany! Miał dokonać rozboju

Kolejne kłopoty Nickiego Bille Nielsena! Duński piłkarz po raz kolejny w swojej karierze został aresztowany. Tym razem były zawodnik Lecha Poznań próbował dokonać kradzieży, która z czasem przerodziła się w bójkę. W sprawie interweniowała policja, która ujęła podejrzanego.

Bille Nielsen do "Kolejorza" trafił w styczniu 2016 roku z duńskiego Ejsbjerga. W barwach Lecha rozegrał 43 oficjalne mecze, w których zdobył osiem bramek. Był uznawany za jedną z największych nadziei duńskiej piłki, ale na drodze do wielkiej kariery stanęły przed wszystkim własne skłonności do... łamania prawa.



Wspomniane aresztowanie to nie pierwsze występki przy udziale Nielsena. W przeszłości został on już skazany na cztery miesiące więzienia za groźby pistoletem wiatrówką rowerzyście na deptaku w centrum Kopenhagi, grożenie śmiercią pielęgniarce w szpitalu, fizyczną napaść na ochroniarza jednego z klubów nocnych oraz posiadanie kokainy.



Najpoważniejszym oskarżeniem wobec Duńczyka była jazda samochodem na autostradzie pod Kopenhagą 26 czerwca 2019 roku pod wpływem narkotyków i alkoholu. Według zdjęć opublikowanych po wypadku przez media, samochód piłkarza to dwudrzwiowy Mercedes C 300 kosztujący w Danii od 100 tysięcy euro w zależności od wersji wyposażenia.



„Sportowy samochód jechał z ogromną szybkością, zmieniając co chwilę pasy ruchu, a nawet wielokrotnie wyprzedzał na pasie awaryjnym. W końcu na zjeździe z autostrady z wielka siłą uderzył stojącego na czerwonym świetle SUV-a. Jego pasażerowie, pięciu obywateli Norwegii, odnieśli poważne obrażenia. Kierowca Mercedesa był pod tak silnym wpływem środków odurzających i był tak podniecony, że sprawiał wrażenie jakby był w jakimś amoku" - brzmiał wówczas raport policji cytowany przez dziennik „BT”.



Co więcej - w przeszłości Duńczyk sam został postrzelony podczas imprezy zorganizowanej we własnym domu. Po całym fakcie aresztowano dwie osoby. Zostały one oskarżone o próbę zabójstwa duńskiego zawodnika.

PI, Polsat Sport