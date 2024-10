Trener piłkarzy Lechii nie ukrywa, że gdańszczanie zamierzają wywalczyć w sobotę w Mielcu w meczu ekstraklasy trzy punkty. „Znamy walory Stali i mamy do tego zespołu szacunek, ale jesteśmy głodni zwycięstw i wierzymy w ten sukces” – powiedział Szymon Grabowski. Relacja live i wynik na żywo meczu Stal Mielec - Lechia Gdańsk od godz. 12:15 na Polsatsport.pl.

„Przed meczem ze Stalą panują u nas bardzo dobre nastroje, bo jesteśmy głodni zwycięstwa i chcemy odnieść je na terenie rywala. Znamy walory tego zespołu i mamy do niego szacunek, ale zrobimy wszystko, aby wywalczyć trzy punkty. Na boisko w Mielcu wyjdziemy po to, aby wygrać i naprawdę wierzymy w ten sukces” - stwierdził w czwartek na konferencji prasowej w Gdańsku Grabowski.

Zajmująca 14. pozycję Lechia zmierzy się z przedostatnią drużyną, która ma punkt mniej od biało-zielonych, ale także jedno spotkanie zaległe.

„Spotkają się niemalże sąsiedzi w tabeli i zespoły ze zbliżonym dorobkiem, dlatego wiemy, jak ważny jest to mecz. Nie patrzymy jednak na niego tylko przez pryzmat zajmowanych lokat, ale głównie przez funkcjonowanie szatni i atmosferę. Kolejne spotkanie czeka nas dopiero za dwa tygodnie i chcemy być w dobrych humorach, żeby jak najlepiej przygotować się do konfrontacji u siebie z Legią Warszawa” – dodał.

Szkoleniowiec beniaminka zwrócił uwagę, że po zmianie trenera Stal spisuje się lepiej niż na początku sezonu.

„Pod wodzą Janusza Niedźwiedzia mielczanie nie ponieśli jeszcze porażki. Co prawda w Pucharze Polski odpadli z Koroną Kielce po karnych, ale po 120 minutach był remis 1:1. Widać, że ten zespół jest dobrze zorganizowany i ma swój pomysł, jeśli chodzi o budowanie akcji. Potencjał rywali jest nam dobrze znamy, mamy jednak przeświadczenie o własnej sile” – przyznał.

W sobotę w Lechii ponownie nie zagrają kontuzjowani skrzydłowy Camilo Mena, napastnik Tomas Bobcek oraz młodzieżowiec Tomasz Wójtowicz.

„Brak tych zawodników to bez wątpienia odczuwalna strata, ale w związku z tym, że od dłuższego czasu są poza grą, to jesteśmy przygotowani na ich kolejną absencję. Piłkarze, którzy będą zastępować ten tercet, a także ci, którzy pojawią się później na boisku, mają jasno określone zadania i jestem przekonany, że staną na wysokości zadania. Mam też nadzieję, że w kolejnym mikrocyklu będziemy mieli więcej zawodników do dyspozycji” – podkreślił.

43-letni szkoleniowiec ma świadomość, że jego zespół pogubił w końcówkach trochę bramek, a jednocześnie punktów. W lidze gdańszczanie stracili 19 goli, z czego aż 12 w ostatnich 20 minutach.

„Po analizie ostatniego spotkania z Widzewem, a także wcześniejszych spotkań, w których traciliśmy bramki w sposób, w jaki nie powinniśmy i nie chcemy tracić, pracowaliśmy nad zarządzeniem meczem. Wierzę, że w Mielcu zobaczymy drużynę dojrzalszą i jeszcze bardziej świadomą” – podsumował.

Relacja live i wynik na żywo meczu Stal Mielec - Lechia Gdańsk od godz. 12:15 na Polsatsport.pl.

PI, PAP