Trefl Gdańsk zagra pierwsze spotkanie na własnym stadionie w nowym sezonie PlusLigi, podejmując ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle w ramach piątej kolejki. Po serii czterech wyjazdowych spotkań, w tym z Cuprum Stilonem Gorzów i PGE GiEK Skrą Bełchatów, gdańszczanie wracają do domu. Trzy z tych meczów zakończyły się tie-breakami, które w każdym przypadku kończyły się porażkami "Gdańskich Lwów", w ubiegłym tygodniu wygrali jednak ze Ślepskiem Malow Suwałki 3:1.

ZOBACZ TAKŻE: Kuriozalna kontuzja siatkarki. Nie uwierzysz! Uraz podczas... kolacji

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle to klub z bogatą historią sukcesów, w tym trzykrotnym triumfem w Lidze Mistrzów. W 2023 roku zdobyli Puchar Polski i tytuł wicemistrza kraju. Ostatni sezon był jednak trudny z powodu licznych kontuzji, co spowodowało, że zakończyli go na 10. miejscu. W obecnym sezonie ZAKSA rozegrała dwa mecze i zajmuje 12. miejsce z 3 punktami na koncie. Trefl Gdańsk, z 6 "oczkami", jest na 7. pozycji. W zeszłym sezonie gdańszczanie dwukrotnie pokonali ZAKSĘ, co dodaje emocji przed sobotnią rywalizacją.

Gdzie obejrzeć mecz Trefl Gdańsk - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle?

Transmisja TV na żywo i stream online meczu Trefl Gdańsk - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle od godz. 17:30 w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.

Polsat Sport