Czwarte zwycięstwo siatkarzy Skry! Osłabieni rywale nawiązali walkę

Drużyna z Suwałk przystąpiła do rywalizacji poważnie osłabiona, nie mogli zagrać dwaj przyjmujący – Paweł Halaba i Bartosz Firszt. Bełchatowianie lepiej rozpoczęli to spotkanie, uzyskali przewagę (7:4), którą dość długo utrzymywali. W środkowej części seta poszła punktowa seria gości od stanu 17:14 do 17:19, a bohaterem był Bartosz Filipiak, który posłał trzy asy serwisowe i skończył dwa ataki. Końcówka seta przyniosła sporo emocji. Suwalczanie mieli piłkę setową po ataku Filipiaka (23:24), ale Skra przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę. Seta zamknął asem serwisowym Ziga Stern (28:26).

W drugiej odsłonie rozkręciła się drużyna z Suwałk, a zdecydowanie słabiej zaprezentowali się gospodarze. Siatkarze Ślepska mieli minimalną przewagę na początku (5:7), którą powiększyli w środkowej części seta (11:15, 13:18). Później kontrolowali sytuację. Mieli wyraźną przewagę w ataku, dokładali też punkty zagrywką – asami popisali się Quentin Jouffroy (14:21) i Antoni Kwasigroch (17:25).

Set numer trzy to udane otwarcie gości (0:3), na które bełchatowianie odpowiedzieli serią dziewięciu(!) wygranych akcji przy zagrywkach Sterna (11:4). Suwalczanie jeszcze zerwali się do walki, w końcówce zmniejszyli różnicę (21:17), ale nie byli już w stanie odrobić strat. Gospodarze przypieczętowali wygraną punktowym blokiem (25:19).

W czwartej partii od początku punktową zaliczkę uzyskała Skra (6:3), ale goście złapali kontakt (11:10). Tak wyglądała dalsza część seta – suwalczanie próbowali gonić wynik, ale gospodarze utrzymywali przewagę. Po asie Pavle Pericia odskoczyli na pięć oczek (20:15). Ślepsk zerwał się jednak do walki przy zagrywkach Filipiaka (21:19), później znów złapał kontakt (22:21), a po błędzie rywali wyrównał (23:23). Seta zwieńczyła rywalizacja na przewagi, której bohaterem był Amin. Dwa ataki Irańczyka rozstrzygnęły seta (26:24) i zamknęły mecz.

Najwięcej punktów: Amin Esmaeilnezhad (18), Pavle Perić (17), Ziga Stern (12), Łukasz Wiśniewski (10) – Skra; Bartosz Filipiak (23), Henrique Honorato (13), Antoni Kwasigroch (12) – Ślepsk. Gospodarze lepiej punktowali blokiem (10–5), goście zagrywką (8–12). MVP: Pavle Perić (14/25 = 56% skuteczności w ataku + 1 as + 2 bloki; przyjęcie pozytywne – 41%).

PGE GiEK Skra Bełchatów – MKS Ślepsk Malow Suwałki 3:1 (28:26, 17:25, 25:19, 26:24)

Skra: Miran Kujundzic, Bartłomiej Lemański, Amin Esmaeilnezhad, Ziga Stern, Łukasz Wiśniewski, Grzegorz Łomacz – Rafał Buszek (libero) oraz Wiktor Nowak, Pavle Perić, Michał Szalacha, Mateusz Nowak, Krystian Walczak. Trener: Gheorghe Cretu.

Ślepsk: Henrique Honorato, Quentin Jouffroy, Bartosz Filipiak, Antoni Kwasigroch, Konrad Stajer, Matias Sanchez – Mateusz Czunkiewicz (libero) oraz Marcin Krawiecki, Jakub Kubacki, Jakub Macyra, Damian Wierzbicki. Trener: Dominik Kwapisiewicz.