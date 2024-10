Zmienne szczęście polskich tenisistek w losowaniu turnieju w Wuhan

25-letnia Japonka Hontama (116. WTA) w kwalifikacjach kolejno pokonała Chinkę Xiaodi You i Rumunkę Anę Bogdan. Japonka do tej pory nie zanotowała większych sukcesów w singlu. Za to w grze deblowej dotarła w zeszłym roku do finału turnieju w tunezyjskim Monastyrze.

Fręch w przypadku wygranej (mecz zaplanowano na poniedziałek o godz. 9.00 czasu polskiego - PAP) w drugiej rundzie zmierzy się z Amerykanką Emmą Navarro (8. WTA, nr 6). Łodzianka wystąpi również w deblu. W parze z Bułgarką Wiktoriją Tomową na początek zagrają z Chinkami Yafan Wang i Yifan Xu. Na zwyciężczynie tego spotkania czekają już najwyżej rozstawione Kanadyjka Gabriela Dabrowski i Nowozelandka Erin Routliffe, które w pierwszej rundzie miały "wolny los".

Cztery godziny wcześniej niż Fręch na kort wyjdzie Linette (45. WTA). Poznanianka dotąd trzykrotnie mierzyła się z Samsonową. Rosjanka wszystkie pojedynki wygrała w dwóch setach. Tak było dwa lata temu w ćwierćfinale turnieju w Cleveland, a w tym roku w pierwszej rundzie French Open i w 1/16 finału w Cincinnati. Lepsza z tej pary w drugiej rundzie zagra z Brytyjką Katie Boulter (34. WTA).

Świątek (1. WTA) w piątek ogłosiła, że nie zagra w ostatnim w tym sezonie "tysięczniku".

"Po ważnej zmianie w mojej ekipie zdecydowałam się wycofać. Bardzo mi przykro z powodu kibiców w Chinach i tych, którzy czekają, aby zobaczyć moją grę, ale mam nadzieję, że rozumiecie, iż potrzebuję trochę czasu - przekazała liderka światowego rankingu po rozstaniu się z trenerem Tomaszem Wiktorowskim.

