Raków traci trenera. Dostał ofertę od czołowej drużyny ligi

Najpierw w niedzielę Raków przekazał oficjalnie, że Szwarga, który w poprzednim sezonie był pierwszym trenerem tego zespołu, a w obecnym powrócił do roli asystenta w sztabie Papszuna (ten szkoleniowiec wrócił do Częstochowy po roku przerwy), odejdzie z klubu.

Natomiast późnym wieczorem Arka ogłosiła na swojej stronie, że w grudniu 34-letni Szwarga obejmę funkcję szkoleniowca w gdyńskim zespole.

"Dotychczasowy pierwszy trener Arki Gdynia Tomasz Grzegorczyk swoje obowiązki będzie pełnić do ostatniego w tym roku meczu PKO BP Ekstraklasy oraz Betclic 1. Ligi. Kolejki te zaplanowano na 7-8 grudnia. Wówczas na stanowisku zastąpi go nowy szkoleniowiec – Dawid Szwarga. Jego umowa ważna będzie do 30 czerwca 2026 roku z możliwością jej przedłużenia po stronie klubu" - przekazała Arka w oświadczeniu.

Piłkarze z Gdyni spisują się ostatnio bardzo dobrze. Wygrali pięć kolejnych meczów w pierwszej lidze (w niedzielę pokonali Odrę w Opolu aż 6:0) i w tabeli zajmują trzecie miejsce. W 12 kolejkach zdobyli 24 punkty.