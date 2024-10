Sensacyjny powrót Zalewskiego! Dobra wiadomość tuż przed zgrupowaniem

Nicola Zalewski, po dłuższej przerwie spowodowanej zamieszaniem transferowym, powrócił do gry w barwach AS Romy. W meczu zremisowanym 1:1 z AC Monzą wszedł na boisko już w 20. minucie, zastępując kontuzjowanego kolegę. Jego powrót to dobra wiadomość dla reprezentacji Polski przed nadchodzącym zgrupowaniem.

Zalewski został odsunięty od składu AS Roma na początku września po tym, jak nie doszedł do skutku jego transfer do Galatasaray. Klub zdecydował się na taki krok, gdyż Polak odmówił podpisania kontraktu z tureckim zespołem, mimo że obie strony osiągnęły porozumienie. Po kilku tygodniach nieobecności, 22 września skrzydłowy powrócił do treningów z pierwszą drużyną.

Reprezentant Polski został odsunięty od składu Romy jeszcze za kadencji Daniele De Rossiego. Szkoleniowiec podkreślał, że decyzja ta była wynikiem polityki klubu, a nie jego osobistą. Po zwolnieniu byłego włoskiego piłkarza i zatrudnieniu Ivana Juricia, Zalewski został przywrócony do pierwszej drużyny i wznowił treningi.

W ostatnim meczu z Monzą, Zalewski wszedł na boisko w 20. minucie, zastępując kontuzjowanego Stephena El Shaarawy’ego. Spędził na murawie ponad 70 minut, a spotkanie zakończyło się remisem 1:1. Jego występ był solidny, co daje nadzieję na jego regularne występy w przyszłości.

Reprezentacja Polski rozpoczyna zgrupowanie w poniedziałek, a w najbliższych dniach czekają ją dwa mecze w Lidze Narodów. 12 października podopieczni Michała Probierza zmierzą się z Portugalią, a trzy dni później, 15 października, zagrają z Chorwacją. Powrót Zalewskiego, czyli kluczowego zawodnika w polskiej kadrze, do gry to dobra wiadomość dla selekcjonera przed tymi ważnymi spotkaniami. Obecnie Polacy zajmuje trzecie miejsce w grupie z jednym zwycięstwem i jedną porażką, mając na koncie trzy zdobyte i trzy stracone bramki.