To oni strzelili najwięcej goli. Oto zestawienie legend polskiej piłki

Lewandowski najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Polski



Zdecydowanym liderem w klasyfikacji najlepszych strzelców w historii reprezentacji Polski jest Robert Lewandowski. Zawodnik ten kontynuuje karierę i z pewnością chce śrubować swój wynik.

Ostatnią bramkę w kadrze zdobył w meczu Ligi Narodów ze Szkocją, który rozegrano we wrześniu 2024 roku. To jego 84. trafienie w narodowych barwach. Wydaje się mało realne, aby w najbliższych latach ktoś mu dorównał.

Z aktywnych zawodników drugi jest Arkadiusz Milik, który ma tylko 17 trafień.

Poniżej znajduje się TOP 10 strzelców reprezentacji Polski:

1. Robert Lewandowski - 84 gole,

2. Włodzimierz Lubański - 48 goli,

3. Grzegorz Lato - 45 goli,

4. Kazimierz Deyna - 41 goli,

5. Ernest Pohl - 39 goli,

6. Andrzej Szarmach - 32 gole,

7. Gerard Cieślik - 27 goli,

8. Zbigniew Boniek - 24 goli,

9. Ernest Wilimowski i Jakub Błaszczykowski - 21 goli.

Najlepszy polski strzelec w historii Ekstraklasy



Kto zdobył największą liczbę bramek w historii najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce? Tu musimy cofnąć się w czasie do lat 50. i 60. ubiegłego wieku. Najlepszym polskim strzelcem w Ekstraklasie jest Ernesth Pohl. W barwach Legii Warszawa i Górnika Zabrze zdobył łącznie 186 bramek.

Drugie miejsce w tabelach historycznych zajmuje Lucjan Brychczy z Legii Warszawa z dorobkiem 182 goli. Podium uzupełniają Gerard Cieślik (Ruch Chorzów) i Tomasz Frankowski (Jagiellonia Białystok i Wisła Kraków). Obaj strzelili po 167 goli.

TOP 10 strzelców Ekstraklasy:

1. Ernest Pohl - 186 goli,

2. Lucjan Brychczy - 182 goli,

3. Gerard Cieślik i Tomasz Frankowski - 167 goli,

5. Teodor Peterek i Włodzimierz Lubański - 155 goli,

7. Kazimierz Kmiecik - 152 goli,

8. Paweł Brożek - 149 goli,

9. Jan Liberda - 147 goli,

10. Teodor Anioła - 139 goli.

Na ten moment brakuje zawodników, którzy mogliby zbliżyć się do tego wyniku. Jest to związane z tym, że najlepsi gracze szybko opuszczają Ekstraklasę i dołączają do mocniejszych klubów w ligach zagranicznych.

Najlepszy polski strzelec w Lidze Mistrzów



Kto dzierży miano najlepszego polskiego strzelca w prestiżowej Lidze Mistrzów? Oczywiście Lewandowski. Na ten moment ma 96 trafień. Daje mu to trzecie miejsce w historii. Więcej od niego w Lidze Mistrzów strzelali tylko Cristiano Ronaldo i Lionel Messi.

Najlepszy polski strzelec w historii



Lewandowski to jeden z najlepszych piłkarzy w XXI wieku. Co do tego nie można mieć wątpliwości. Wrażenie robią jego fenomenalne statystyki. We wtorek 1 października 2024 roku ustrzelił dublet w meczu Ligi Mistrzów z Young Boys Berno. Dzięki temu ma już 660 bramek w oficjalnych meczach, co czyni go siódmym najlepszym piłkarzem w historii piłki nożnej. To prawdziwa legenda.