Donna Vekić zbliżający się do końca sezon WTA może uznać za niezwykle udany. Chorwatka dotarła do półfinału Wimbledonu, a chwilę później na kortach w Paryżu zapewniła sobie tytuł wicemistrzyni olimpijskiej. Zdecydowanie był to najlepszy rok w karierze 28-latki.

Po słabym występie na kortach w Pekinie, Vekić zdecydowała się wystartować w ostatnim turnieju rangi 1000 w chińskim Wuhan. Przypomnijmy, że będzie to pierwsza edycja turnieju w tym mieście od pięciu lat. W latach 2020-2023 z powodu rygorystycznych ograniczeń związanych z COVID-19, zmagania nie mogły odbyć się w mieście, w którym odnotowano pierwsze przypadki wirusa. Już pierwsze mecze kwalifikacyjne tegorocznej edycji potwierdziły, że korty w Wuhan nadal są tak szybkie, jak w przeszłości.

Przeciwniczką Vekić na drodze do drugiej rundy będzie Belgijka Elise Mertens. Czy Chorwatka poradzi sobie z półfinalistką Australian Open 2018 i poprawi wynik z Pekinu?

Relacja live i wynik na żywo meczu Elise Mertens - Donna Vekić na Polsatsport.pl. Początek nie przed godziną 14:30.