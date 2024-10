Polka w ostatnich tygodniach wzięła udział w dwóch turniejach, gdzie zaprezentowała solidną formę, choć nie udało jej się przebić do dalszych faz rozgrywek. Na początku rywalizowała w prestiżowych rozgrywkach w Pekinie, gdzie dotarła do 1/8 finału, ale musiała uznać wyższość młodej, utalentowanej Mirry Andriejewej, przegrywając 1:6, 3:6.

Następnie Linette udała się do tajskiego Hua Hin, gdzie również doszła do czwartej rundy. Tym razem po zaciętej walce przegrała z Rebeccą Sramkovą [7:6(5), 6:4], która ostatecznie triumfowała w całym turnieju. Mimo porażek, występy Magdy świadczą o jej dobrej formie, choć brakuje jeszcze odrobiny regularności, by w pełni wykorzystać swój potencjał w decydujących momentach.

Jej rywalka ostatnio nie jest w najlepszej formie. Przegrała trzy swoje ostatnie pojedynki, w tym ten na US Open z Igą Świątek, liderką światowego rankingu. Po przygodzie w Stanach Zjednoczonych, odpadała w pierwszych rundach turniejów WTA w: Seulu i Pekinie.

Relacja live i wynik na żywo spotkania Magda Linette - Ludmiła Samsonowa na Polsatsport.pl. Początek około godziny 5:00.

ŁO, Polsat Sport