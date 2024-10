Po porażce w 1/16 finału US Open Djoković nie spieszył się z powrotem do singlowej rywalizacji. We wrześniu wziął udział w reprezentacyjnym Pucharze Davisa, ale nie zgłaszał się do touru.

Serb znalazł się na liście startowej dopiero podczas zawodów w Szanghaju. W pierwszym spotkaniu w Chinach jego rywalem był Alex Michelsen. "Nole" wygrał 7:6, 7:6 i awansował do kolejnej fazy turnieju.

W niej trafił na Flavio Cobollego. Włoch notowany jest na 30. pozycji w rankingu ATP.

Relacja live i wynik na żywo meczu Novak Djoković - Flavio Cobolli na Polsatsport.pl.