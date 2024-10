Czas na wielkie emocje związane z piłkarskimi rozgrywkami Ligi Mistrzyń. W jednym ze środowych spotkań czeka nas wielki hit w postaci konfrontacji Manchesteru City z FC Barcelona. W barwach "Dumy Katalonii" nie powinno zabraknąć Ewy Pajor. Gdzie obejrzeć Manchester City - Barcelona? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.

Oba zespoły teoretycznie powinny rozdawać karty w grupie D, w której znajdują się jeszcze szwedzkie Hammarby oraz austriackie St. Polten. Aczkolwiek murowanym faworytem do pierwszej lokaty jest "Blaugrana", która w ostatnich latach niesamowicie dominuje w Champions League.

Wystarczy powiedzieć, że piłkarki z Barcelony od 2021 roku regularnie meldują się w finale tych rozgrywek i tylko raz musiały uznać wyższość rywalek - w 2022 roku, kiedy uległy Olympique Lyon 1:3. W kolejnych dwóch sezonach katalońska drużyna sięgała po Puchar Europy i teraz celuje w trzeci triumf z rzędu.



Co ciekawe, ostatni raz Barcelony zabrakło w finale Ligi Mistrzyń w 2020 roku. Wówczas odpadła w półfinale z VfL Wolfsburg, w barwach którego grała Ewa Pajor.



Polka przed tym sezonem dołączyła do Barcelony i świetnie spisuje się w nowym klubie. Nasza zawodniczka z sześcioma golami jest liderką klasyfikacji strzelczyń w lidze hiszpańskiej, a jej zespół z kompletem punktów znajduje się na pierwszym miejscu w tabeli. Doczekaliśmy zatem sytuacji, że o sile zarówno męskiej, jak i żeńskiej ekipy Barcy decydują Polacy - Robert Lewandowski i Pajor!



Manchester City również spisuje się dobrze na krajowym podwórku, będąc liderem angielskiej Super League - z punktem przewagi nad drugą Chelsea, która ma jeden mecz więcej do rozegrania. "Obywatelki" ostatni raz rywalizowały z Barceloną w sezonie 2020/2021 w ramach ćwierćfinału Ligi Mistrzyń. "Duma Katalonii" wygrała u siebie 3:0, aby przegrać na wyjeździe 1:2, co pozwoliło jej awansować do półfinału.

Gdzie obejrzeć Manchester City - Barcelona. O której godzinie?

Transmisja meczu Manchester City - FC Barcelona w środę od godz. 20:50 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Początek przedmeczowego studia o godz. 20:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.