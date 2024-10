Badosa jest ostatnio w świetnej formie. Doszła do półfinału turnieju w Pekinie, a wcześniej do ćwierćfinału wielkoszlemowego US Open. Teraz staje do pojedynku z 86. zawodniczką rankingu WTA.

Australijka wygrała niedzielny finał Challengera w Hong Kongu, pokonując w finale Dunkę Clarę Tauson 4:6, 6:4, 6:4.

ZOBACZ TAKŻE: Osaka wycofała się z domowego turnieju. "Sytuacja tylko się pogarszała"

Iga Świątek (1. WTA) w piątek ogłosiła, że nie zagra w ostatnim w tym sezonie "tysięczniku" w Wuhan.

- Po ważnej zmianie w mojej ekipie zdecydowałam się wycofać. Bardzo mi przykro z powodu kibiców w Chinach i tych, którzy czekają, aby zobaczyć moją grę, ale mam nadzieję, że rozumiecie, iż potrzebuję trochę czasu - przekazała liderka światowego rankingu po rozstaniu się z trenerem Tomaszem Wiktorowskim.

Relacja live i wynik na żywo meczu Paula Badosa - Ajla Tomljanovic na Polsatsport.pl. Początek około godziny 11:00.

ŁO, PAP