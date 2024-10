Jakość, intensywność, zespołowość

Każdy etap siatkarskiego wychowania jest inny. Pierwsze kroki to zabawa z piłką, oswajanie z bazowymi elementami techniki i pierwsze rywalizacje, oczywiście w duchu czystego sportu i nigdy na skróty. Nikt nie oczekuje nauki zasad, sprawdzianów, ani nawet samych zwycięstw jednostek, bo na koniec dnia wygrywa i liczy się drużyna. Uczymy się funkcjonowania w grupie, a najważniejsza postacią jest trener. To on ma nas zainteresować, porwać do zabawy, wymagać i nauczać. Jego ukrytym zadaniem jest sprawić, by bezwiednie sport stał się częścią codziennej rutyny, a od jego pasji, poświęcenia i przede wszystkim wiedzy zależy, co może zdarzyć się w przyszłości. Nie każdy będzie mistrzem, ale każdy może mieć marzenia, a w ich realizacji niewątpliwie pomocny będzie doskonały szkoleniowiec.

ZOBACZ TAKŻE: PlusLiga 2024/2025: Terminarz



Kolejne klasy siatkarskiej szkoły bywają mozolne wyczerpujące a czasem nudne. Utrzymanie zainteresowania młodych adeptów nie tylko siatkówki nie jest łatwe szczególnie w dzisiejszych czasach i tu z pomocą przychodzą szkolenia, webinaria i staże. Niegdyś niedostępne, z czasem, gdy pojawiły się w kraju przez niektórych uważane za zniewagę dla rodzimych trenerów, aż wreszcie doczekaliśmy momentu, kiedy niechęć do poszerzania horyzontów oznacza utratę przewagi nad przeciwnikiem. Urozmaicenie zajęć, jakość treningu, jego intensywność, dostosowanie jednostki szkoleniowej do potrzeb, stanu zdrowia i etapu rozgrywek, a nawet wieku zawodniczek, to wszystko ma znaczenie i przełożenie na grę. W przeciwieństwie do dawnego stylu prowadzenia zespołu dziś dużo mówi się także o tworzeniu przyjaznych relacjach na linii sztab – zawodniczki, tak by problemy pozasportowe nie bywały przyczyną słabszej dyspozycji indywidualnej.

Coraz częściej obserwujemy polskich trenerów na ławkach zagranicznych klubów będących prawą ręką wielkich nazwisk, czy startujących w konkursach na trenerów reprezentacji, budując swoją markę w Europie i na świecie. Od dobrych kilku lat zauważamy jak wymagają od siebie i swoich zawodniczek konkretnych zagrań, ryzyka, przekraczania granic i wyjścia ze strefy komfortu, bo tylko taki trening pozwoli na kolejny krok w kierunku marzeń i medali.