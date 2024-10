Polscy sportowcy u szczytu sławy rezygnują ze sportu. Oni ogłosili koniec kariery

Wielu sportowców karierę kończy w zaawansowanym wieku, gdy od dłuższego czasu nie odnoszą sukcesów. Inni z kolei decydują się na odejście, będąc na samym szczycie i to właśnie o nich będzie niniejszy artykuł. Oto lista polskich sportowców, którzy - często niespodziewanie - zakończyli swoje kariery.

Adam Małysz



Gdyby nie Adam Małysz, Polska nie byłaby teraz potęgą w skokach narciarskich. To on wyznaczył kierunek, odnosząc spektakularne sukcesy. Karierę kończył w sezonie 2010/2011, należąc do ścisłej światowej czołówki. W ostatnim swoim konkursie zajął trzecie miejsce.

ZOBACZ TAKŻE: Lewandowski zdradza sekrety swojej formy. "W piłce czasami potrzeba cierpliwości"