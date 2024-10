Rafael Nadal kończy karierę! Opublikował wzruszające pożegnanie

Nadal urodził się 3 czerwca 1986 roku w Manacor na Majorce. Już jako 15-latek, w 2001 roku, uzyskał status profesjonalnego tenisisty. Jego kariera rozwinęła się błyskawicznie, a Hiszpan szybko stał się jednym z najlepszych zawodników na świecie.

Łącznie wygrał 22 turnieje wielkoszlemowe - dwa razy Australian Open, czternaście razy French Open, dwa razy Wimbledon i cztery razy US Open.

Nadal uważany jest za najwybitniejszego w historii tenisistę, jeśli chodzi o grę na nawierzchni ziemnej. Został okrzyknięty "Królem Paryża" - w nawiązaniu do jego licznych triumfów na kortach Rolanda Garrosa. Hiszpan stał się inspiracją dla kolejnych pokoleń zawodniczek i zawodników. Między innymi Iga Świątek przyznała wprost, że wzoruje się na Nadalu.

Rafael Nadal kończy karierę

W ostatnich dwóch latach legendarny Hiszpan mierzył się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Często musiał wycofywać się z kolejnych turniejów, a kiedy nawet brał w nich udział, nie był w stanie prezentować pełni swoich umiejętności. Jego fani powoli oswajali się z myślą, że koniec kariery zbliża się nieuchronnie.

Wszystko wyjaśniło się w czwartek 10 października. Tego dnia Nadal opublikował w mediach społecznościowych jednoznaczny materiał wideo.

- Jestem tu dziś po to, by wam powiedzieć, że kończę profesjonalną karierę w tenisie. Prawda jest taka, że ostatni czas, a szczególnie dwa ostatnie lata, były dla mnie wyjątkowo trudne. Nie byłem w stanie grać bez ograniczeń. To oczywiście była wyjątkowo trudna decyzja, a jej podjęcie zajęło mi dużo czasu. Ale w życiu wszystko ma swój koniec. I myślę, że to jest właściwy czas, by dać mojej karierze dojść do końca. Była długa i pełna sukcesów, o jakich nawet nie mogłem marzyć - powiedział sportowiec.

To będzie ostatni turniej Nadala

Nadal poinformował też, kiedy po raz ostatni pojawi się na korcie. Jak się okazało - Hiszpan pożegna się z kibicami podczas Pucharu Davisa w Maladze zaplanowanego w dniach 19-24 listopada.

Hiszpanie udział w turnieju rozpoczną od ćwierćfinałowego starcia z Holendrami. Jeśli wygrają, to w półfinale zmierzą się ze zwycięzcą meczu Niemcy - Kanada. W pozostałych ćwierćfinałach Włosi zagrają z Argentyńczykami, natomiast Amerykanie z Australijczykami.