Sinner lepszy od Miedwiediewa. Wywalczył awans do półfinału

W pierwszym secie Miedwiediew został dwukrotnie przełamany. Na początku drugiej partii prowadził 2:1, jednak końcówka należała do Sinnera, który w całym meczu zanotował dziewięć asów serwisowych.

Było to 59. zwycięstwo Włocha w tym sezonie. W tym roku zdobył sześć tytułów i poniósł zaledwie sześć porażek. Jeśli Alcaraz pokona Machaca, to Sinner będzie miał okazję do rewanżu, gdyż 2 października przegrał z Hiszpanem w finale turnieju w Pekinie.

Sinner prowadzi także w rankingu ATP "Race to Turin", który uwzględnia tylko tegoroczne osiągnięcia. Drugie miejsce zajmuje Alcaraz. Obaj tenisiści mają już zapewniony udział w ATP Finals w Turynie, który odbędzie się w dniach 10-17 listopada.

PAP